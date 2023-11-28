«От носков до унитазов!»: Экс-участник «КиШ» о коммерциализации Горшка

Ажиотаж вокруг группы «Король и Шут» сложно остановить, при этом, порой, случается и «перебор», сказал в интервью НСН гитарист группы «Северный флот» Яков Цвиркунов, при участии которого были выпущены все номерные альбомы «КиШ».

Режиссёр сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир ранее высказал мнение, что медиа-популярность группы сейчас «выжигает поляну» и «надо остановиться». В интервью изданию DTF он предположил, что Михаилу Горшеневу не понравилась бы излишняя коммерциализация наследия группы, и он сейчас «в гробу переворачивается».