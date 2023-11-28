«От носков до унитазов!»: Экс-участник «КиШ» о коммерциализации Горшка
Ситуация с группой «Король и Шут» похожа на ажиотаж вокруг «KISS», при этом сложно запретить «штамповать» то, что продается, сказал в эфире НСН Яков Цвиркунов.
Ажиотаж вокруг группы «Король и Шут» сложно остановить, при этом, порой, случается и «перебор», сказал в интервью НСН гитарист группы «Северный флот» Яков Цвиркунов, при участии которого были выпущены все номерные альбомы «КиШ».
Режиссёр сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир ранее высказал мнение, что медиа-популярность группы сейчас «выжигает поляну» и «надо остановиться». В интервью изданию DTF он предположил, что Михаилу Горшеневу не понравилась бы излишняя коммерциализация наследия группы, и он сейчас «в гробу переворачивается».
«В истории были примеры, когда вокруг группы был ажиотаж такого уровня. Например, в свое время группа "KISS" продавала все: от сидений для унитазов до гробов. Я не говорю, хорошо это или плохо. Но, к счастью или к сожалению, сейчас такая волна идет. Остановить ее сложно, потому что не запретишь китайцам штамповать то, что продается. Как по мне, носки, трусы и сидения от унитаза – это перебор, но и я их продаю, не могу ничего с этим сделать», - сказал Цвиркунов.
При этом, по его словам, в том, что панки зарабатывают деньги, нет противоречия.
«Хочу напомнить, что "Король и Шут" был одной из самых коммерчески успешных групп в России. Начиная с 1999 года, это был стадионный коллектив, что панк-року в общем-то не свойственно, что у нас, что на Западе. Группа стала коммерчески успешной точно не из-за сериала. Другое дело, что вторая волна популярности этой музыки, истории и внимания к группе, несомненно, связана с сериалом. "Король и Шут" немножко шире, чем панк-рок, поэтому не думаю, что стоит рассматривать группу только через эту призму», - пояснил музыкант.
Цвиркунов также выразил уверенность, что самому Горшку понравился бы сериал «Король и шут».
«Сериал мне понравился, если не воспринимать его, как исторически достоверное повествование. Художественная составляющая, все здорово, респект художнику. Самому Михаилу сериал точно бы понравился, потому что там очень много заимствований из комедийных сериалов, например "Майти Буш" цитируется, фанатом которого Горшок точно был. Там есть моменты, от которых бы ему вкатило, я уверен», - заключил собеседник НСН, добавив, что все же Мосафиру не стоит судить, переворачивается ли Горшок в гробу или нет.
Сериал Рустама Мосафира «Король и Шут» вышел на «Кинопоиске» весной 2023 года и установил несколько рекордов. Исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов говорил НСН, что, благодаря сериалу на «Кинопоиске», группа «Король и шут» стала самым большим артистом первого полугодия 2023 года, а число ее поклонников увеличилось.
Со своей стороны, директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили назвал одним из главных событий полугодия в Москве выставку «Панк-культура. Король и Шут», которую посетили более 110 тыс. человек. В начале ноября эта выставка открылась и в Санкт-Петербурге.
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