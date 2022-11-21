«Черная метка?» Zivert и Бузова затмили оперу ужасов Горшка

ЧЕРНАЯ МЕТКА ДЛЯ ZIVERT?

Zivert в последнее время находится на пике популярности. Юлия ездит с гастролями по России и другим странам, однако в выходные гром грянул там, где не ждали.

«Сегодня на МУЗ-ТВ будет создаваться история», - написала певица в субботу в соцсетях, однако ее выступление на шоу «Битва поколений» дало неожиданный резонанс.

Журналисты и зрители обратили внимание, что во время исполнения Zivert песни «Все решено» в эфире заглушили слова «война» и «мир».

Эта песня была написана группой «Гости из будущего» в 2004 году и рассказывает о любви.

Изначально ее текст звучит так: «Мы голосуем за мир, но снова в моде война».

Сама Юлия еще не прокомментировала инцидент, ее директор также пока не ответила на запрос НСН, однако СМИ вспоминают события недельной давности.

Попавшая в опалу в России Алла Пугачева побывала на концерте Zivert в Тель-Авиве и выразила восхищение певицей.

«Красивая, умная и талантливая певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!» - написала Алла Борисовна в соцсетях.

Юлия ответила ей взаимностью, прокомментировав пост Примадонны в том же ключе.

«Алла Борисовна, спасибо вам от всего сердца. Вы – мое вечное вдохновение. Счастье – просто побыть рядом с вами», - написала Zivert.

Кроме того, 11 ноября она разместила в своей группе «ВКонтакте» совместное фото с Пугачевой, назвав ее «вечной музой».

«Она единственная и неповторимая. Женщина, которая поёт. Алла Борисовна, спасибо. Моя вечная Муза!» - не скрывала эмоций Юлия.

На этом фоне стали раздаваться мнения мнения, что похвала Пугачевой может поставить крест на карьере Zivert и стать для нее «черной меткой».

Интересно, что в тот же день, когда песня Zivert на «Муз-ТВ» подверглась цензуре, в поле зрения СМИ попала Ольга Бузова, которая опубликовала песню о мужчинах, уехавших из России на фоне спецоперации.

19 ноября на YouTube-канале шоу «Однажды в России» появился ролик, на котором Бузова и Азамат Мусагалиев исполняют песню под названием «Релокация».

Экс-ведущая «Дома-2», в частности, поет о мужчине, который «в сложной ситуации выбрал релокацию, стал жертвой информации и под давлением санкций сбежал туда, где есть Макдак, Икея и ПэйПал».

«Ты взял и растоптал всю мою иллюзию, ты взял и променял Бузову на Грузию», - с печалью констатирует Ольга.