«Черная метка?» Zivert и Бузова затмили оперу ужасов Горшка
После признаний в любви Пугачевой Zivert «подрезали» на ТВ, Бузова спела, что ее «поменяли на Грузию», ну а задал тон выходным рок-мюзикл от «Короля и шута».
В числе главных событий музыкального уикенда в России оказался скандал вокруг певицы Zivert, из выступления которой на «Муз-ТВ» убрали слова «война» и «мир».
Московский клуб «16 тонн» трещал по швам от «деньрожденческого концерта» Сергея Галанина, который мы анонсировали в «Культурном гиде НСН».
Кроме того, нашему корреспонденту удалось побывать на юбилее рок-мюзикла TODD, приуроченном к 10-летию творения группы «Король и шут».
ЧЕРНАЯ МЕТКА ДЛЯ ZIVERT?
Zivert в последнее время находится на пике популярности. Юлия ездит с гастролями по России и другим странам, однако в выходные гром грянул там, где не ждали.
«Сегодня на МУЗ-ТВ будет создаваться история», - написала певица в субботу в соцсетях, однако ее выступление на шоу «Битва поколений» дало неожиданный резонанс.
Журналисты и зрители обратили внимание, что во время исполнения Zivert песни «Все решено» в эфире заглушили слова «война» и «мир».
Эта песня была написана группой «Гости из будущего» в 2004 году и рассказывает о любви.
Изначально ее текст звучит так: «Мы голосуем за мир, но снова в моде война».
Сама Юлия еще не прокомментировала инцидент, ее директор также пока не ответила на запрос НСН, однако СМИ вспоминают события недельной давности.
Попавшая в опалу в России Алла Пугачева побывала на концерте Zivert в Тель-Авиве и выразила восхищение певицей.
«Красивая, умная и талантливая певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!» - написала Алла Борисовна в соцсетях.
Юлия ответила ей взаимностью, прокомментировав пост Примадонны в том же ключе.
«Алла Борисовна, спасибо вам от всего сердца. Вы – мое вечное вдохновение. Счастье – просто побыть рядом с вами», - написала Zivert.
Кроме того, 11 ноября она разместила в своей группе «ВКонтакте» совместное фото с Пугачевой, назвав ее «вечной музой».
«Она единственная и неповторимая. Женщина, которая поёт. Алла Борисовна, спасибо. Моя вечная Муза!» - не скрывала эмоций Юлия.
На этом фоне стали раздаваться мнения мнения, что похвала Пугачевой может поставить крест на карьере Zivert и стать для нее «черной меткой».
Интересно, что в тот же день, когда песня Zivert на «Муз-ТВ» подверглась цензуре, в поле зрения СМИ попала Ольга Бузова, которая опубликовала песню о мужчинах, уехавших из России на фоне спецоперации.
19 ноября на YouTube-канале шоу «Однажды в России» появился ролик, на котором Бузова и Азамат Мусагалиев исполняют песню под названием «Релокация».
Экс-ведущая «Дома-2», в частности, поет о мужчине, который «в сложной ситуации выбрал релокацию, стал жертвой информации и под давлением санкций сбежал туда, где есть Макдак, Икея и ПэйПал».
«Ты взял и растоптал всю мою иллюзию, ты взял и променял Бузову на Грузию», - с печалью констатирует Ольга.
«ТОННЫ ТРЕЩАЛИ ПО ШВАМ»
Однако, не скандалами едиными.
В Москве в минувший уикенд прошло немало интересных рок-концертов, тон которым задало выступление Сергея Галанина в клубе «16 тонн», приуроченное к 61-летию лидера группы «СерьГа».
Галанин ранее рассказывал НСН, что песни, которые прозвучат на «деньрожденческом концерте», - это будет «честно и по совести».
«Поздравили Сергея Галанина в "Тоннах" на славу: клуб буквально трещал по швам, так много вас было, и пели мы много и с удовольствием», - подвела итог концерта официальная группа музыканта ВК.
Отвечая на вопрос, «как "Тонны" смогли вместить всех желающих», музыканты признались, что «с трудом». Кроме того, всем пропустившим выступление пообещали «штрафную» на новом концерте Галанина в Москве 8 декабря.
На этом фоне многие стали задавать вопросы, а когда будут концерты именинника в других городах.
Оказалось, что Сергея Юрьевича очень ждет Питер, Омск и вовсе ждет его «уже 10 лет». Также музыканта пригласили в Калининград, Тулу, Казань, Калугу и Красноярск.
ПАНКИ, ПЛАТЬЯ И «ГОРШОК»
Ну а начался концертный уикенд еще 17 ноября, когда в «Крокус Сити Холл» прошел мюзикл TODD, отмечающий в этом году 10-летие.
О его подробностях недавно рассказывали в эфире «НАШЕго Радио» экс-участник группы «Король и шут» Александр Леонтьев и новый исполнитель роли Суини Тодда Артур Иванов.
Премьера мюзикла состоялась в Москве в ноябре 2012 года, а главную роль тогда в нем исполнил лидер «Короля и Шута» Михаил Горшенёв, при этом сами авторы называют свое творение «зонг-оперой ужасов».
Панки в «Крокусе», да еще и с оперой ужасов, - это сочетание обещало быть очень ярким. Зал был забит битком, при этом людей с ирокезами там практически не было, что несколько успокоило тех, кто надел платья и костюмы, прочитав слово «мюзикл», но не вдаваясь в суть.
В толпе изредка попадались люди в футболках, посвященных Горшку, при этом все было достаточно мирно, за исключением происходящего на сцене.
Сочетание большого количества «падших девушек», атлетов-паркурщиков с внушительной мускулатурой, разноплановых вокальных партий и музыкантов, исполняющих песни «Короля и шута», действительно было очень необычным и интересным.
Единственным разочарованием было то, что парикмахер с Флит-стрит Суини Тодд, роль которого исполнил в свое время Джонни Депп в фильме Тима Бертона, в итоге убил практически всех, включая собственную дочь.
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