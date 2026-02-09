«Такие вещи решают по-разному. Может быть и наказание плюс несколько секунд. Если говорить по-человечески, ну ты же срезал, значит, есть нарушение прохождения трассы, причем налицо. Наказание должно быть. Тут даже дело не в том, дали или не дали желтую карточку, было ли у тебя преимущество, или нет. Ты нарушил дистанцию. Когда идет просмотр трассы, нельзя идти против дистанции, нельзя катать лыжи на трассе. Есть отдельно отведенные места. Для меня его слова – это «отмазки». Бывали случаи, что и на последнее место ставили за это, применяли какие-то санкции. Они хитрые там, под себя какие-то правила делают. Я думаю, что это предвзятое отношение, какие-то двойные стандарты. Там же не только русские, но и норвежцы тоже подали протест. В любом случае, результат налицо, как страна защищает своего спортсмена», - рассказала она.

В этой олимпийской гонке 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял четвёртое место. В случае если бы результат схитрившего француза был аннулирован, россиянину досталась бы бронзовая медаль, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».