«Какие-то отмазки!»: Лыжница Чепалова обвинила Деложа в жульничестве на Олимпиаде
Юлия Чепалова заявила НСН, что Матис Делож явно нарушил прохождение трассы на Зимней Олимпиаде, однако в игру вступили двойные стандарты и предвзятое отношение, поэтому он не понес почти никакого наказания.
Российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова заявила НСН, что французский лыжник Матис Делож грубо нарушил дистанцию и должен понести наказание.
Ранее Делож, который занял второе место в мужском скиатлоне на Олимпиаде в Италии, сократил трассу во время заезда, за что получил желтую карточку. Российская сторона подала протест, однако его отклонили. Рейс-директор FIS заявил, что Делож срезал трассу за 6,6 км до финиша. Судьи решили, что это не повлияло на результат, так как он «лидировал и сохранил свою позицию», пишет «Спорт-Экспресс». Сам Делож заявил, что не пытался таким образом занять призовое место, приводит его слова норвежское издание NRK. Чепалова назвала комментарии Деложа «отмазками».
«Такие вещи решают по-разному. Может быть и наказание плюс несколько секунд. Если говорить по-человечески, ну ты же срезал, значит, есть нарушение прохождения трассы, причем налицо. Наказание должно быть. Тут даже дело не в том, дали или не дали желтую карточку, было ли у тебя преимущество, или нет. Ты нарушил дистанцию. Когда идет просмотр трассы, нельзя идти против дистанции, нельзя катать лыжи на трассе. Есть отдельно отведенные места. Для меня его слова – это «отмазки». Бывали случаи, что и на последнее место ставили за это, применяли какие-то санкции. Они хитрые там, под себя какие-то правила делают. Я думаю, что это предвзятое отношение, какие-то двойные стандарты. Там же не только русские, но и норвежцы тоже подали протест. В любом случае, результат налицо, как страна защищает своего спортсмена», - рассказала она.
В этой олимпийской гонке 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял четвёртое место. В случае если бы результат схитрившего француза был аннулирован, россиянину досталась бы бронзовая медаль, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
