Сотни миллиардов долларов: Как Илон Маск будет строить город на Луне
Илон Маск мог бы и сам профинансировать проект «города на Луне», но для него важна прибыль, которая появится только лет через 20, заявил НСН Иван Моисеев.
Американский миллиардер при помощи NASA сможет построить саморазвивающийся город на Луне, но на это уйдут сотни миллиардов долларов, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
SpaceX переносит основной фокус с Марса на Луну и ставит перед собой цель построить на спутнике Земли саморазвивающийся город в течение следующего десятилетия, заявил основатель компании Илон Маск в соцсети Х. По словам Илона Маска, добираться на Луну технически проще и быстрее: окно для запуска открывается каждые 10 дней, а сам полет занимает около двух суток. Моисеев рассказал, насколько это реализуемый проект.
«Технически это можно реализовать, сначала Илон Маск собирается высадить на Луне людей, проверить все. А на втором этапе он доставляет на Луну очень большую конструкцию – вторую ступень космического корабля, собирается ее там положить, присыпать грунтом, что станет большим помещением для базы. Несколько таких устройств – это уже серьезная база. Технически это возможно, но сроки он называет заниженные. Вопрос в том, кто это будет финансировать. На первых этапах это делается при поддержке NASA, но в проекте таких денег больших пока не заложено. Это сотни миллиардов долларов. Маск мог бы и сам профинансировать, но для предпринимателя важна прибыль, которая появится только лет через 20, когда можно будет использовать ресурсы Луны. Что касается России, у нас на этот период предусмотрен запуск четырех небольших станций, непилотируемая программа», - рассказал он.
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ранее отложило запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне, сообщил глава ведомства Джаред Айзекман в соцсети Х. Уточняется, что сроки переносятся на март, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru