Американский миллиардер при помощи NASA сможет построить саморазвивающийся город на Луне, но на это уйдут сотни миллиардов долларов, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.

SpaceX переносит основной фокус с Марса на Луну и ставит перед собой цель построить на спутнике Земли саморазвивающийся город в течение следующего десятилетия, заявил основатель компании Илон Маск в соцсети Х. По словам Илона Маска, добираться на Луну технически проще и быстрее: окно для запуска открывается каждые 10 дней, а сам полет занимает около двух суток. Моисеев рассказал, насколько это реализуемый проект.