Гоша Куценко снялся в фильме «Король и Шут. Навсегда»

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко снялся в фильме «Король и Шут. Навсегда». Как сообщает «Кинопоиск», в фэнтезийной панк-вселенной он получил роль харизматичного злодея - безумного Психоаналитика.

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По словам актёра, он расстроился из-за того, что не участвовал в создании сериала, поэтому сразу согласился на предложение режиссёра Рустама Мосафира сняться в полнометражном фильме.

«У меня там не самая большая роль, но мы развили её, насколько это было возможно в теле картины», - отметил Куценко.

Картина «Король и Шут. Навсегда» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. Кроме Куценко в ней сыграют Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплёв (Князь), Дарья Мельникова (Вдова) и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба "Кинопоиска"
ТЕГИ:Гоша КуценкоКиноКороль И Шут

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