Гоша Куценко снялся в фильме «Король и Шут. Навсегда»

По словам актёра, он расстроился из-за того, что не участвовал в создании сериала, поэтому сразу согласился на предложение режиссёра Рустама Мосафира сняться в полнометражном фильме.

«У меня там не самая большая роль, но мы развили её, насколько это было возможно в теле картины», - отметил Куценко.

Картина «Король и Шут. Навсегда» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. Кроме Куценко в ней сыграют Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплёв (Князь), Дарья Мельникова (Вдова) и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

