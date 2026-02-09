Песков: «Формула Анкориджа» способна продвинуть процесс урегулирования

По его словам, они были озвучены спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом ещё до саммита на Аляске.

«Эти понимания являются краеугольными. Именно они способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что для Москвы принципиальной является территориальная часть «формулы Анкориджа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

