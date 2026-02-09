Песков: «Формула Анкориджа» способна продвинуть процесс урегулирования
Есть целый набор взаимных договорённостей с США, которые и являются «духом Анкориджа». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, они были озвучены спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом ещё до саммита на Аляске.
«Эти понимания являются краеугольными. Именно они способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что для Москвы принципиальной является территориальная часть «формулы Анкориджа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Бюрократическое уравнение»: Отказ от медсправок при сдаче на права назвали фикцией
- Петр Налич рассказал о создании музыки к спектаклю Сукачева
- Россияне сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram
- Песков: «Формула Анкориджа» способна продвинуть процесс урегулирования
- Безвиз для россиян в Саудовскую Аравию может заработать в середине года
- Очередь и жадность: IT-специалистам в России перестали повышать зарплату
- Юрист призвала российских спортсменов использовать отечественную музыку на Олимпиаде
- Песков: МИД изучает предложение о вступлении в Совет мира
- Экономия и обход ЕГЭ: Почему молодежь стала чаще идти в колледжи
- Котяков: Планов по пересмотру пенсионного возраста нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru