Виктор Васин, задержанный за пособничество, оказался давним приятелем киллера. Как сообщил Telegram-канал Baza, они были знакомы 11 лет. Бывший военнослужащий Васин познакомился с Корбой на офицерских курсах в 2015 году. По данным следствия, Васин достал пистолет Макарова с глушителем для совершения покушения. Причиной участия Васина в преступлении стали, в частности, финансовые долги: его строительный бизнес прогорел, а фирмы были ликвидированы. При этом известно, что он принимал участие в протестных акциях в Москве, высказывался в соцсетях против поправок в Конституцию РФ, а также поддерживал осужденного за экстремистскую деятельность координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

СЕРЕБРИЦКАЯ, ОНА ЖЕ АНТОНЮК

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что соучастница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая накануне преступления улетела из России и скрылась на Украине. Женщина родилась в 1971 году в Ворошиловградской (Луганской) области УССР. В 2020 году получила гражданство РФ. Ранее носила фамилию Антонюк. По профессии она - товаровед. С 11 декабря 2025 года снимала квартиру на Волоколамском шоссе в Москве - в том же доме, где произошло покушение на замначальника ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ. По данным ФСБ, женщина передала через тайник ключ от подъезда дома киллеру.