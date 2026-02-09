След СБУ: Раскрыты признания участников покушения на генерала Алексеева
Следствие назвало заказчиком преступления спецслужбы Украины. Двое задержанных дали признательные показания. Ещё одной пособнице удалось скрыться на Украине.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видеозапись с допросов подозреваемых по делу о покушении на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Они дали признательные показания. Следствие пришло к выводу, что заказчиком преступления были спецслужбы Украины. Исполнителю обещали 30 тысяч долларов за убийство высокопоставленного представителя российской военной разведки. Сейчас продолжается розыск остальных соучастников покушения.
ТЕРНОПОЛЬСКИЙ СЛЕД
Непосредственным исполнителем покушения на генерала Алексеева ФСБ назвала Любомира Корбу 1960 года рождения, его пособником - Виктора Васина 1959 года рождения. Оба подозреваемых - уроженцы Тернопольской области Украины, имеют российское гражданство. Они признали свою вину и раскрыли распределение ролей в покушении, которое было совершено в Москве утром 6 февраля. Корба выстрелил в генерала несколько раз в доме на Волоколамском шоссе, после чего скрылся. Опубликованы записи с камер наблюдения, которые запечатлели киллера - он выкинул пистолет и уехал с места преступления. Корбу задержали 8 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах и выдали России. По данным ФСБ, еще одним пособником была Зинаида Серебрицкая (1971 года рождения) – она скрылась на Украине.
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
Любомир Корба на опубликованном ФСБ видео допроса признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины в августе 2025 года в Тернополе. В вербовке при содействии спецслужб Польши принимал участие его сын. В дальнейшем Корба прошел специальную стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, его также проверили посредством «полиграфа» и проинструктирован о способах связи. После подготовки киллера забросили на территорию России в августе 2025 года по сложному маршруту: Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва. В ФСБ уточнили, что по заданию СБУ Корба организовал наблюдение за высокопоставленными военнослужащими ВС РФ в московском регионе. За это он ежемесячно получал две тысячи долларов в криптовалюте.
Виктор Васин, задержанный за пособничество, оказался давним приятелем киллера. Как сообщил Telegram-канал Baza, они были знакомы 11 лет. Бывший военнослужащий Васин познакомился с Корбой на офицерских курсах в 2015 году. По данным следствия, Васин достал пистолет Макарова с глушителем для совершения покушения. Причиной участия Васина в преступлении стали, в частности, финансовые долги: его строительный бизнес прогорел, а фирмы были ликвидированы. При этом известно, что он принимал участие в протестных акциях в Москве, высказывался в соцсетях против поправок в Конституцию РФ, а также поддерживал осужденного за экстремистскую деятельность координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
СЕРЕБРИЦКАЯ, ОНА ЖЕ АНТОНЮК
Центр общественных связей ФСБ сообщил, что соучастница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая накануне преступления улетела из России и скрылась на Украине. Женщина родилась в 1971 году в Ворошиловградской (Луганской) области УССР. В 2020 году получила гражданство РФ. Ранее носила фамилию Антонюк. По профессии она - товаровед. С 11 декабря 2025 года снимала квартиру на Волоколамском шоссе в Москве - в том же доме, где произошло покушение на замначальника ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ. По данным ФСБ, женщина передала через тайник ключ от подъезда дома киллеру.
ХРОНОЛОГИЯ ПОКУШЕНИЯ
Любомир Корба на видео ФСБ признался, что получил указание об убийстве Владимира Алексеева в декабре 2025 года. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео допроса, обнародованное ФСБ, где Корба сообщил, что за выполнение задания СБУ обещала ему заплатить 30 тысяч долларов США. В процессе выполнения задания исполнитель изъял из схрона в Московской области пистолет Макарова с глушителем, а также электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал генерал Алексеев.
В день покушения, 6 февраля, около семи часов утра Корба проник в подъезд дома, дождался появления генерала на площадке лифта на 24 этаже и выстрелил в 64-летнего Алексеева четыре раза. После этого киллер выбросил пистолет и рюкзак, сменил верхнюю одежду и вылетел в Дубай. Генерал-лейтенант после покушения был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи ввели его в искусственную кому. Он пришел в сознание 8 февраля, разговаривает, угроза жизни миновала, сообщили медики.
Сообщник Корбы – Васин снимал квартиру для конспиративного проживания во время подготовки покушения. Он также обеспечил исполнителя проездными билетами в общественном транспорте. Корбу задержали в Дубае, доставили в Россию и арестовали. Васин задержан и арестован в Москве. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поиску всех соучастников покушения.
РЕАКЦИЯ МОСКВЫ
Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева расследуют спецслужбы и докладывают о происходящем президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также прокомментировал вопрос обеспечения безопасности высокопоставленных военных в период проведения СВО. «То, что подобные военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны - это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать им безопасность, это вопрос специальных служб», - отметил Песков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные в свою очередь на срыв переговорного процесса». При этом он не стал делать прогнозы о возможном влиянии этого покушения на ход переговоров по украинскому урегулированию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Бюрократическое уравнение»: Отказ от медсправок при сдаче на права назвали фикцией
- В Росавиации заявили о готовности России к возобновлению прямых рейсов с США
- Петр Налич рассказал о создании музыки к спектаклю Сукачева
- Россияне сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram
- Песков: «Формула Анкориджа» способна продвинуть процесс урегулирования
- Безвиз для россиян в Саудовскую Аравию может заработать в середине года
- Очередь и жадность: IT-специалистам в России перестали повышать зарплату
- Юрист призвала российских спортсменов использовать отечественную музыку на Олимпиаде
- Песков: МИД изучает предложение о вступлении в Совет мира
- Экономия и обход ЕГЭ: Почему молодежь стала чаще идти в колледжи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru