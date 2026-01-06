Экс-участник «КиШ» раскрыл планы на 2026 год
6 января 202612:00
Валентина Лезина
Яков Цвиркунов заявил НСН, что загадал себе в новом году обязательно съездить в тур с группой «Северный флот», а также похвастался плодотворным 2025-ым.
Гитарист группы «Северный флот», экс-участник «Короля и шута» Яков Цвиркунов в беседе с НСН раскрыл, что в 2026 году группа «Северный флот» сосредоточится на выпуске новой пластинки и сопутствующих ей мероприятиях.
«Прошлый год был хороший в том смысле, что мы часто и много играли, и, надеюсь, что новый год будет таким же. «Северный флот» собирается делать пластинку в 2026 году, сейчас все усилия брошены туда. Надеемся и на выпуск пластинки, и на поездки в тур в связи с этим осенью. Себе хотим пожелать, чтобы это состоялось, и ничего не помешало», - поделился он.
Ранее участники легендарной группы «Вирус!» заявили НСН, что в 2025 году ради встречи Нового года дома отказались от всех мероприятий 31 декабря и даже не поехали выступать в Дубай.
