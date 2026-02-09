Юрист призвала российских спортсменов использовать отечественную музыку на Олимпиаде
Необходимо проверять не только «чистоту» прав, но и объем, так как зачастую правообладатель дает ограниченные возможности по распоряжению, что известно не сразу, заявила НСН Елена Гринь.
С учетом политической ситуации сегодня надежнее использовать музыку российских правообладателей на международных соревнованиях, заявила НСН председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.
Российскому фигуристу Петру Гуменнику перед Олимпиадой в Италии не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами, пишет РИА Новости. Команда спортсмена узнала об этом за день до отлета в Милан. Оказалось, что автор музыки к фильму «Парфюмер» Джонни Клаймек не владеет правами на произведение, они принадлежат продюсерской компании Constantine. После запрета выходить на лед под саундтрек из фильма «Парфюмер» Гуменник изменил музыку к короткой программе. Гринь подчеркнула, что такое случается не так редко, но России следует соблюдать особую осторожность.
«Подобные ситуации не так редки, к сожалению, на международных соревнованиях, и, как мы знаем, не только наш фигурист с этим столкнулся. Еще как минимум три фигуриста получили отказ от правообладателей в этом сезоне, но до Олимпиады, а не за три дня до проката. Безусловно, необходимо проверять не только «чистоту» прав, но и объем, так как зачастую правообладатель дает ограниченные возможности по распоряжению, а это можно не увидеть сразу. И, конечно, с учетом политической ситуации для выхода на международные соревнования надежнее использовать произведения, срок охраны которых истек, либо российских правообладателей, например, в которых наша сторона уверена, что они точно не отзовут согласие», - рассказала она.
В итоге действующий чемпион России в одиночном катании выступит на Играх под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна. Она звучит на финальных титрах кинокартины «Онегин» (2024). Короткую программу на Олимпиаде одиночники представят 10 февраля, произвольную — 13-го, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: «Формула Анкориджа» способна продвинуть процесс урегулирования
- Безвиз для россиян в Саудовскую Аравию может заработать в середине года
- Очередь и жадность: IT-специалистам в России перестали повышать зарплату
- Юрист призвала российских спортсменов использовать отечественную музыку на Олимпиаде
- Песков: МИД изучает предложение о вступлении в Совет мира
- Экономия и обход ЕГЭ: Почему молодежь стала чаще идти в колледжи
- Котяков: Планов по пересмотру пенсионного возраста нет
- Сотни миллиардов долларов: Как Илон Маск будет строить город на Луне
- След СБУ: Раскрыты признания участников покушения на генерала Алексеева
- «Какие-то отмазки!»: Лыжница Чепалова обвинила Деложа в жульничестве на Олимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru