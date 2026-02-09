«Подобные ситуации не так редки, к сожалению, на международных соревнованиях, и, как мы знаем, не только наш фигурист с этим столкнулся. Еще как минимум три фигуриста получили отказ от правообладателей в этом сезоне, но до Олимпиады, а не за три дня до проката. Безусловно, необходимо проверять не только «чистоту» прав, но и объем, так как зачастую правообладатель дает ограниченные возможности по распоряжению, а это можно не увидеть сразу. И, конечно, с учетом политической ситуации для выхода на международные соревнования надежнее использовать произведения, срок охраны которых истек, либо российских правообладателей, например, в которых наша сторона уверена, что они точно не отзовут согласие», - рассказала она.

В итоге действующий чемпион России в одиночном катании выступит на Играх под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна. Она звучит на финальных титрах кинокартины «Онегин» (2024). Короткую программу на Олимпиаде одиночники представят 10 февраля, произвольную — 13-го, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

