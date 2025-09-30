От музыки до балета: Чем панк-сказка «Король и Шут» удивит зрителей

Панк-сказка «Король и Шут» - не просто симфоническое шоу, а постановка, которая сочетает в себе несколько жанров, рассказала НСН Гулия Рахматуллина.

В октябре помимо двух шоу в Москве команда симфонической панк-сказки «Король и Шут» отправится в Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург, отметила в интервью НСН концертный директор Imperial Orchestra Гулия Рахматуллина.

«От саундтреков к панку!»: Imperial Orchestra о секретах симфосказки «Король и Шут»

Шоу, собравшее более 180 тысяч зрителей по России, возвращается в Москву. В октябре в оригинальном звучании при поддержке симфонического оркестра на сцене вновь прозвучат «Кукла колдуна», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Дурак и молния» и другие композиции рок-группы «Король и Шут». Продюсерами проекта выступили Imperial Orchestra и команда Плюс Студии. Рахматуллина заявила, что создатели шоу рассчитывают побить свой рекорд по числу зрителей.

«Площадки для наших выступлений остаются неизменными из года в год. Единственное, в этом году в Новосибирске будем выступать в «Сибирь-Арене». Это такая же большая площадка, как «ЦСКА Арена» в Москве. Конечно, мы хотим побить рекорд по числу зрителей. С Яндекс Афишей мы постоянно устраиваем промо-акции. Те, кто подписан на наши соцсети, могут получить хорошую скидку и выгодно сходить на мероприятие. В каждом городе акции свои», – сообщила она.

«Горшок против Дэвида Боуи»: В новой части «Короля и Шута» прозвучит глэм-рок

По словам собеседницы НСН, сочетание разных жанров делает панк-сказку уникальным шоу. Постановка также дает возможность прикоснуться к музыкальному материалу легендарной группы.

«Это не просто симфоническое шоу в исполнении большого симфонического оркестра, а вкрапления жанров – классического балета и циркового представления. Вряд ли это можно увидеть еще у каких-то наших коллег, которые тоже исполняют песни группы «Король и Шут». Этим и обусловлена популярность шоу. Думаю, что сегодня нет такой группы, которая заняла бы нишу «Короля и Шута». Мы тоже ни в коем случае не претендуем на то, чтобы заменить группу. Рады, что у нас есть возможность прикоснуться к такому замечательному материалу. Несмотря на то, что это панк-группа, все их песни о человечности и о любви», - заметила Рахматуллина.

Ближайшие выступления состоятся в Москве на площадке «ЦСКА Арена» 18 октября в 14:00 и в 19:00, а также в Санкт-Петербурге – 26 октября в Ледовом дворце в 19:00.

Ранее основатель оркестра Imperial Orchestra Александр Дулин рассказал «Радиоточке НСН», что панк-сказка «Король и Шут» позволяет классическим музыкантам немного похулиганить на сцене, став рок-звездами на время шоу.

ФОТО: пресс-служба "Яндекс Афиши"
