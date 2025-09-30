От музыки до балета: Чем панк-сказка «Король и Шут» удивит зрителей

По словам собеседницы НСН, сочетание разных жанров делает панк-сказку уникальным шоу. Постановка также дает возможность прикоснуться к музыкальному материалу легендарной группы.

«Это не просто симфоническое шоу в исполнении большого симфонического оркестра, а вкрапления жанров – классического балета и циркового представления. Вряд ли это можно увидеть еще у каких-то наших коллег, которые тоже исполняют песни группы «Король и Шут». Этим и обусловлена популярность шоу. Думаю, что сегодня нет такой группы, которая заняла бы нишу «Короля и Шута». Мы тоже ни в коем случае не претендуем на то, чтобы заменить группу. Рады, что у нас есть возможность прикоснуться к такому замечательному материалу. Несмотря на то, что это панк-группа, все их песни о человечности и о любви», - заметила Рахматуллина.



Ближайшие выступления состоятся в Москве на площадке «ЦСКА Арена» 18 октября в 14:00 и в 19:00, а также в Санкт-Петербурге – 26 октября в Ледовом дворце в 19:00.



Ранее основатель оркестра Imperial Orchestra Александр Дулин рассказал «Радиоточке НСН», что панк-сказка «Король и Шут» позволяет классическим музыкантам немного похулиганить на сцене, став рок-звездами на время шоу.

