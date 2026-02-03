Рок-опера «Орфей и Эвридика» вернется в Кремлевский дворец с группой NAGART

Музыканты панк-группы NAGART вместе с Санкт-Петербургским театром «Рок-опера плюс» приняли участие в создании новой версии рок-оперы Александра Журбина «Орфей и Эвридика».

Премьера постановки состоится 12 февраля на сцене Государственного Кремлёвского дворца. Ее режиссёром выступил Борис Малевский, известный по работе над мюзиклами «Демон Онегина» и «Фауст». «Орфей и Эвридика» впервые прозвучит в панк-роковой аранжировке. При этом в нее будут органично вплетены хиты NAGART.

Тельняшечки и слэм: Группа NAGART раскачала фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» в День ВМФ

«Мы будем частью шоу и добавим фирменную энергию», - пообещали музыканты в соцсетях.

Со своей стороны, Борис Малевский объяснил, каким будет этот эксперимент.

«Наша художественная сверхзадача — соединить в одной точке вечный сюжет из древнегреческой мифологии, полувековую легенду отечественной рок-оперы и мощное звучание рок-коллектива на сцене Кремлёвского дворца. Мы создаём резонанс эпох и культурный эксперимент», - подчеркнул режиссер.

Это уже третья версия рок-оперы композитора Александра Журбина. Первая версия была представлена в 1975 году, вторая – в 1999-м, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фото предоставлено пресс-службой организаторов
ТЕГИ:ПремьераРок-музыка

Горячие новости

Все новости

партнеры