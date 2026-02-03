Рок-опера «Орфей и Эвридика» вернется в Кремлевский дворец с группой NAGART
Музыканты панк-группы NAGART вместе с Санкт-Петербургским театром «Рок-опера плюс» приняли участие в создании новой версии рок-оперы Александра Журбина «Орфей и Эвридика».
Премьера постановки состоится 12 февраля на сцене Государственного Кремлёвского дворца. Ее режиссёром выступил Борис Малевский, известный по работе над мюзиклами «Демон Онегина» и «Фауст». «Орфей и Эвридика» впервые прозвучит в панк-роковой аранжировке. При этом в нее будут органично вплетены хиты NAGART.
«Мы будем частью шоу и добавим фирменную энергию», - пообещали музыканты в соцсетях.
Со своей стороны, Борис Малевский объяснил, каким будет этот эксперимент.
«Наша художественная сверхзадача — соединить в одной точке вечный сюжет из древнегреческой мифологии, полувековую легенду отечественной рок-оперы и мощное звучание рок-коллектива на сцене Кремлёвского дворца. Мы создаём резонанс эпох и культурный эксперимент», - подчеркнул режиссер.
Это уже третья версия рок-оперы композитора Александра Журбина. Первая версия была представлена в 1975 году, вторая – в 1999-м, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рок-опера «Орфей и Эвридика» вернется в Кремлевский дворец с группой NAGART
- Джош Д'Амаро сменит Боба Айгера на посту гендиректора Disney
- «Смехотворные деньги»: В России опровергли снижение турпотока на Кубу
- Политолог назвал бессмысленными контакты между Макроном и Путиным
- «Непонятно, что делать»: Как увеличение оклада учителям повлияет на зарплаты
- Первого замглаву Сергиева Посада задержали и обвинили в коррупции
- Рютте призвал НАТО покопаться в запасах и найти оружие для Киева
- Ничего не решает: В России ответили генсеку НАТО о войсках на Украине
- Опять «запачкался»: В чем собирается признаться Клинтон из-за дела Эпштейна
- Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru