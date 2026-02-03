Рок-опера «Орфей и Эвридика» вернется в Кремлевский дворец с группой NAGART

«Мы будем частью шоу и добавим фирменную энергию», - пообещали музыканты в соцсетях.

Со своей стороны, Борис Малевский объяснил, каким будет этот эксперимент.

«Наша художественная сверхзадача — соединить в одной точке вечный сюжет из древнегреческой мифологии, полувековую легенду отечественной рок-оперы и мощное звучание рок-коллектива на сцене Кремлёвского дворца. Мы создаём резонанс эпох и культурный эксперимент», - подчеркнул режиссер.

Это уже третья версия рок-оперы композитора Александра Журбина. Первая версия была представлена в 1975 году, вторая – в 1999-м, напоминает «Радиоточка НСН».

