Собянин прекратил вести аккаунт в Instagram
Мэр Москвы Сергей Собянин 11 марта заявил, что призывы убивать российских граждан в социальных сетях компании Meta - это открытый экстремизм, поэтому он прекращает вести аккаунт в Instagram.
«Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны», - написал мэр в своем аккаунте.
Собянин добавил, что будет продолжать писать о событиях в столице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- Совфед одобрил закон о единых правилах электронного голосования
- Эрдоган призвал провести реформирование ООН
- Стали известны актуальные профессии 2022 года
- Генпрокуратура РФ закрыла свой аккаунт в Instagram
- Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав пострадавших от ухода зарубежных компаний
- СМИ: Иван Ургант покинул Россию
- СМИ: российские чемпионы мира по Dota 2 решили сменить гражданство
- Генпрокуратура требует от Роскомнадзора ограничить работу Instagram в России
- «Сердце сжимается»: Президент УЕФА сожалеет о наказании российских футболистов
- Британия ввела санкции против поддержавших независимость ДНР и ЛНР депутатов ГД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru