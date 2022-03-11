Собянин прекратил вести аккаунт в Instagram

«Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны», - написал мэр в своем аккаунте.

Собянин добавил, что будет продолжать писать о событиях в столице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом.

