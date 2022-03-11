Собянин прекратил вести аккаунт в Instagram

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 марта заявил, что призывы убивать российских граждан в социальных сетях компании Meta - это открытый экстремизм, поэтому он прекращает вести аккаунт в Instagram.

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«Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны», - написал мэр в своем аккаунте.

Собянин добавил, что будет продолжать писать о событиях в столице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Сергей СобянинРоссия
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