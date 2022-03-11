Российское посольство потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta

Ранее стало известно, что платформа Meta разрешит не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских военнослужащих в соцсетях Facebook и Instagram, напоминает Газета.ру. Мера будет касаться контента о специальной операции РФ на Украине и будет распространяться на ряд ближайших к России стран, в том числе Армению, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Эстонию, пишут Известия.

«Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил», — считают в российской дипмиссии.

Как отметили в посольстве, медиакорпорации «стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов». Диппредставительство возмущено агрессивной политикой Meta, которая разжигает ненависть и вражду к россиянам. В посольстве подчеркнули, что Вашингтон должен пресечь экстремистскую деятельность платформы и привлечь виновных к ответственности.

