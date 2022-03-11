Российское посольство потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta
Действия компании Meta в отношении россиян — информационная война без правил, и властям США следует принять соответствующие меры. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале посольства России в Соединенных Штатах.
Ранее стало известно, что платформа Meta разрешит не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских военнослужащих в соцсетях Facebook и Instagram, напоминает Газета.ру. Мера будет касаться контента о специальной операции РФ на Украине и будет распространяться на ряд ближайших к России стран, в том числе Армению, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Эстонию, пишут Известия.
«Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил», — считают в российской дипмиссии.
Как отметили в посольстве, медиакорпорации «стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов». Диппредставительство возмущено агрессивной политикой Meta, которая разжигает ненависть и вражду к россиянам. В посольстве подчеркнули, что Вашингтон должен пресечь экстремистскую деятельность платформы и привлечь виновных к ответственности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- Стало известно, как отменят масочный режим в России
- СМИ: Байден призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией
- В Госдуме предложили вызывать призывников в военкомат заказным письмом
- Компания Mars прекратит инвестиции, импорт и экспорт в России
- Российское посольство потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta
- Китай высказался о последствиях санкций на мировую экономику
- В США рассказали, сколько потребует лет на замещение российской нефти на мировом рынке
- СМИ: на российских заправках дешевеет бензин
- Аналитики: инфляция в России достигнет 20%
- Страны G7 работают над новыми санкциями против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru