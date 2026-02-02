Он получил высшую награду — «Запись года» — за совместный с SZA трек «Luther», а также победил во всех четырех рэп‑категориях, включая «Лучший рэп‑альбом» за пластинку «GNX». Этим достижением Ламар побил рекорд Jay‑Z (25) статуэток и утвердился в статусе самого титулованного рэпера в истории премии с 26 наградами.

Не менее впечатляющие результаты показали и другие артисты: Bad Bunny удостоился звания «Альбом года» за работу «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», а Билли Айлиш взяла награду в категории «Песня года» за композицию «Wildflower». Титул «Лучший новый исполнитель» получила британская певица Оливия Дин. Группа The Cure впервые в своей карьере завоевала две премии: за «Лучший альтернативный музыкальный альбом» («Songs Of A Lost World») и за «Лучшее альтернативное музыкальное исполнение» (песня «Alone»).

Среди прочих победителей — Леди Гага, получившая «Лучший поп‑альбом» за «Mayhem», Turnstile с «Лучшим рок‑альбомом» («Never Enough»), Leon Thomas, отмеченный за «Лучший R&B‑альбом» («Mutt»), а также Jelly Roll и Zach Top, разделившие награду за «Лучший кантри‑альбом». Bad Bunny вновь оказался в числе лауреатов, получив «Лучший латиноамериканский альбом (Música Urbana)» за ту же работу «DeBÍ TiRAR MáS FOToS». В джазовой категории победила Samara Joy с альбомом «Portrait», а в комедийной номинации — Nate Bargatze с альбомом «Your Friend, Nate Bargatze».



Кроме того, шведский композитор Людвиг Йоранссон получил премию «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек» за музыкальное сопровождение к фильму «Грешники» (Sinners, 2025). В числе претендентов на награду также фигурировали саундтреки к фильму «Как приручить дракона» (How to Train Your Dragon, 2025), мюзиклу «Злая» (Wicked), сериалу «Разделение» (Severance, 2022 – н. в.) и мультфильму «Дикий робот» (The Wild Robot, 2024).