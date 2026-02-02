Протесты, Спилберг и Ламар: Кому досталась премия «Грэмми» в 2026 году
Кендрик Ламар стал самым титулованным рэпером, а Билли Айлиш взяла награду в категории «Песня года».
В США прошла церемония вручения премии «Грэмми», где главным триумфатором стал рэпер Кендрик Ламар, завоевавший пять наград при девяти номинациях.
Он получил высшую награду — «Запись года» — за совместный с SZA трек «Luther», а также победил во всех четырех рэп‑категориях, включая «Лучший рэп‑альбом» за пластинку «GNX». Этим достижением Ламар побил рекорд Jay‑Z (25) статуэток и утвердился в статусе самого титулованного рэпера в истории премии с 26 наградами.
Не менее впечатляющие результаты показали и другие артисты: Bad Bunny удостоился звания «Альбом года» за работу «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», а Билли Айлиш взяла награду в категории «Песня года» за композицию «Wildflower». Титул «Лучший новый исполнитель» получила британская певица Оливия Дин. Группа The Cure впервые в своей карьере завоевала две премии: за «Лучший альтернативный музыкальный альбом» («Songs Of A Lost World») и за «Лучшее альтернативное музыкальное исполнение» (песня «Alone»).
Среди прочих победителей — Леди Гага, получившая «Лучший поп‑альбом» за «Mayhem», Turnstile с «Лучшим рок‑альбомом» («Never Enough»), Leon Thomas, отмеченный за «Лучший R&B‑альбом» («Mutt»), а также Jelly Roll и Zach Top, разделившие награду за «Лучший кантри‑альбом». Bad Bunny вновь оказался в числе лауреатов, получив «Лучший латиноамериканский альбом (Música Urbana)» за ту же работу «DeBÍ TiRAR MáS FOToS». В джазовой категории победила Samara Joy с альбомом «Portrait», а в комедийной номинации — Nate Bargatze с альбомом «Your Friend, Nate Bargatze».
Кроме того, шведский композитор Людвиг Йоранссон получил премию «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек» за музыкальное сопровождение к фильму «Грешники» (Sinners, 2025). В числе претендентов на награду также фигурировали саундтреки к фильму «Как приручить дракона» (How to Train Your Dragon, 2025), мюзиклу «Злая» (Wicked), сериалу «Разделение» (Severance, 2022 – н. в.) и мультфильму «Дикий робот» (The Wild Robot, 2024).
Российский гитарист-виртуоз, член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко ранее говорил НСН, что в номинациях «Грэмми», мелькают, как правило, одни и те же люди, никакой ротации нет.
«Ничего не меняется. В номинациях, мелькают, как правило, одни и те же люди, ротации никакой нет. Борьба происходит только среди мейджор-лейблов, поэтому мы нередко видим одних и тех же номинантов на «Грэмми». Они все более или менее тяжеловесы. В случае с «Грэмми» — это больше лотерея. У кого будет больше голосов в ходе финального голосования, тот и получит статуэтку. Я с большим интересом голосую за джазовые инструментальные аранжировки, а в остальных категориях просто обязан проголосовать. Иногда особого выбора и нет. Как правило, добросовестно прослушиваю номинантов. Лично я, например, голосовал за Леди Гагу, потому что она все-таки большая артистка», — говорил НСН музыкант.
Стоит отметить, что в этом году, режиссер Стивен Спилберг получил свою первую «Грэмми» и вошел в престижный клуб ЭГОТ, объединяющий тех, кто завоевал все четыре главные американские награды в сфере развлечений: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».
Ключевым событием стала первая для Спилберга премия «Грэмми», которую он получил как продюсер документального фильма «Музыка Джона Уильямса» в номинации «Лучший музыкальный фильм». Эта награда дополнила его уже внушительную коллекцию: четыре премии «Эмми» (за продюсирование мини‑сериалов «Тихий океан», «Братья по оружию», «Особенное рождество Пинки и Брейна» и «Похищенные»), премия «Тони» (за мюзикл «Странная петля») и три премии «Оскар» (за режиссуру фильмов «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана»).
Для Спилберга это была дебютная номинация на «Грэмми» — и сразу победа.
«Это признание, безусловно, имеет для меня огромное значение, поскольку оно подтверждает то, что я знаю уже более 50 лет: влияние Джона Уильямса на культуру и музыку неизмеримо, а его мастерство и наследие не имеют себе равных», — заявил режиссер, комментируя свою победу.
Статус ЭГОТ‑победителя — исключительная редкость: на сегодняшний день его удостоились лишь 21 человек. В числе обладателей полного комплекта наград — Рита Морено, Одри Хепберн, Мел Брукс, Элтон Джон, Вупи Голдберг, Джон Ледженд, Эндрю Ллойд Уэббер, Дженнифер Хадсон, Вайола Дэвис, а также композиторы Ричард Роджерс, Алан Менкен, Бендж Пасек и Джастин Пол.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ
В этом году церемония «Грэмми» переросла из чисто музыкального мероприятия в площадку для общественно‑политического высказывания. Множество звезд шоу‑бизнеса открыто выступили с осуждением жестких методов, применяемых администрацией американского лидера Дональда Трампа. В фокусе критики оказалась деятельность Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
Знаковым элементом протеста стали значки с надписью «ICE OUT», которые участники церемонии — от гостей красной дорожки до выступающих артистов — размещали на своей одежде: на лацканах костюмов, платьях и различных аксессуарах. Этот сдержанный, но очевидный жест превратился в своеобразный манифест, который дополнительно усиливался в социальных сетях: публикуя фотографии с мероприятия, знаменитости сопровождали их соответствующими хештегами.
Контекст протестной акции связан с резонансными событиями, произошедшими в начале года в штате Миннесота. Тогда действия ICE спровоцировали острый общественный конфликт: сотрудники ведомства застрелили женщину, которая, по их версии, препятствовала выполнению служебных обязанностей. Еще одной жертвой стал 37‑летний Алекс Джеффри Претти — он снимал на смартфон столкновения протестующих с силовиками, и полицейские, ошибочно восприняв телефон как оружие, открыли огонь, убив мужчину.
В середине 1950‑х годов Ассоциация звукозаписывающих компаний США выдвинула идею создания новой премии. Инициатива возникла в контексте отбора представителей звукозаписывающей индустрии для размещения их звёзд на голливудской «Аллее славы».
Для реализации этой задумки в 1957 году была основана Национальная академия искусства и науки звукозаписи (известная также как Академия звукозаписи). Уже спустя год, в 1958‑м, организация учредила новую награду — премию Grammy. Название произошло от слова «граммофон», а сам приз выполнен в виде небольшого позолоченного граммофона.
