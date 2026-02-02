В Кузбассе после пожара в сауне возбудили уголовное дело о халатности
Уголовное дело о халатности возбудили в Кемеровской области после гибели пяти подростков в результате пожара в сауне. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
«Возбуждено уголовное дело... по факту халатности должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности», - отметили в ведомстве.
В субботу пожар произошел в частной сауне в Прокопьевске, погибли пять несовершеннолетних. По данным правоохранителей, подростки находились там без взрослых в нарушение правил. После ЧП возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Были задержаны администратор сауны, индивидуальный предприниматель, а также его брат, отмечает РЕН ТВ.
Позднее администратору Елене Селищевой предъявили обвинение по уголовному делу, женщину отправили под домашний арест.
