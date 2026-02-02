На Кубани вахтовый автобус перевернулся из-за гололедицы и ветра

Ряд электричек дальних маршрутов задерживаются на МЖД В Москве цены на такси с утра выросли в 1,5–2 раза на фоне сильного похолодания Более 32 тыс. онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2025 году В Музее Москвы отметят Китайский Новый год Морозы в Москве начнут ослабевать в середине недели