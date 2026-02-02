На Кубани вахтовый автобус перевернулся из-за гололедицы и ветра
Вахтовый автобус перевернулся на федеральной дороге А-290 в Анапском районе Краснодарского края. Об этом сообщило управление МВД по региону.
Авария произошла на трассе между поселками Нижняя Гостагайка и Виноградный.
«Сильный ветер и гололедица стали причиной съезда с дороги вахтового автобуса... Пострадал один человек», - подчеркнули в МВД.
Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Ранее на Камчатке вахтовый автомобиль с 26 работниками золотодобывающей компании упал с моста в реку. В результате травмы получили десять человек, пишет «Свободная пресса».
