Майнинг на триллионы и вывод денег: Чем обернется банкротство BitRiver
Компания BitRiver перестанет существовать, ее оборудование может использоваться не только для майнинга, но и для работы с искусственным интеллектом, заявил НСН Валерий Корнеев.
Крупнейший оператор майнинга в России BitRiver не выдержал законодательных ограничений, руководитель начал выводить средства, лишил компанию оборотных средств и привлек внимание налоговой, заявил НСН председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Компания BitRiver столкнулась с кризисом, который может привести к банкротству: по иску структуры En+ в отношении компании введена процедура наблюдения. Сейчас задержан основатель компании Игорь Рунец, ему вменяют сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Ведутся переговоры о смене собственника, пишет «Коммерсант». Корнеев рассказал, что произошло с компанией.
«В этом случае могли возникнуть и объективные, и субъективные проблемы. Во-первых, был ограничен майнинг в Сибири, где BitRiver в основном и располагал свои производственные помещения с оборудованием. Это приводило к резкому росту цен. Экономические проблемы вполне могли возникнуть по причине того, что они были лишены возможности использовать дешевую электроэнергию от гидроэлектростанций в Сибири. Во-вторых, у меня были большие вопросы к BitRiver о том, насколько ее производственные мощности являются китайскими, компаний, которые покинули Китай после запрета майнинга в Китае. Грубо говоря, не до конца понятно, насколько эта компания была российской. Руководство компании, видя трудности, обычно выводит средства, лишая компанию оборотных средств. На этот факт указывает и задержание руководителя. Плюс дорогие кредиты, падение биткоина, все эти факторы обострили ситуацию»,- объяснил он.
Корнеев предположил, что будет дальше с компанией, учитывая особое внимание к сфере и невозможность скрывать майнинг в крупных объемах.
«Сама компания в нынешней конфигурации перестанет существовать, вопрос, кто получит над ней контроль. Это оборудование может использоваться не только для майнинга, но и для работы с искусственным интеллектом. Майнинг в ситуации международных санкций можно определенным образом скрывать. Но проблема в том, что сгенерированные биткоины в России сейчас достаточно жестко отслеживаются. Приходится использовать азиатские юрисдикции, например. Это миф, что криптовалюта у нас не отслеживается и скрыта от налоговых и других органов. Триллионы долларов нельзя скрыть, мелкие токены, возможно, никто и не контролирует. Конечно, разведывательные сообщества США все контролируют, Израиль и Япония тоже контролируют все потоки. Поэтому тут давление с двух сторон», - заключил собеседник НСН.
У владельца BitRiver – долг на $9,2 млн (около 700 млн руб.) с учетом неустойки. В конце 2024 году у оператора майнинга начались сокращения, которые в 2025 году затронули 80% топ-менеджмента. Из-за неуплаты счетов за электроэнергию у BitRiver возникли и конфликты с энергетиками. Доля BitRiver на рынке майнинга в России превышала 50%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС
- Медведев рассказал, что стрелял из пушки в сторону Финляндии
- Майнинг на триллионы и вывод денег: Чем обернется банкротство BitRiver
- На Кубани вахтовый автобус перевернулся из-за гололедицы и ветра
- Медведев заявил, что морально был готов нажать ядерную кнопку, став президентом
- Умер экс-президент ВФЛА Валентин Балахничев
- ФСБ предотвратила теракт в управлении ведомства по Крыму и Севастополю
- Протесты, Спилберг и Ламар: Кому досталась премия «Грэмми» в 2026 году
- Трамп: Я не был на острове Эпштейна и даже близко к нему
- В Кузбассе после пожара в сауне возбудили уголовное дело о халатности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru