«В этом случае могли возникнуть и объективные, и субъективные проблемы. Во-первых, был ограничен майнинг в Сибири, где BitRiver в основном и располагал свои производственные помещения с оборудованием. Это приводило к резкому росту цен. Экономические проблемы вполне могли возникнуть по причине того, что они были лишены возможности использовать дешевую электроэнергию от гидроэлектростанций в Сибири. Во-вторых, у меня были большие вопросы к BitRiver о том, насколько ее производственные мощности являются китайскими, компаний, которые покинули Китай после запрета майнинга в Китае. Грубо говоря, не до конца понятно, насколько эта компания была российской. Руководство компании, видя трудности, обычно выводит средства, лишая компанию оборотных средств. На этот факт указывает и задержание руководителя. Плюс дорогие кредиты, падение биткоина, все эти факторы обострили ситуацию»,- объяснил он.

Корнеев предположил, что будет дальше с компанией, учитывая особое внимание к сфере и невозможность скрывать майнинг в крупных объемах.

«Сама компания в нынешней конфигурации перестанет существовать, вопрос, кто получит над ней контроль. Это оборудование может использоваться не только для майнинга, но и для работы с искусственным интеллектом. Майнинг в ситуации международных санкций можно определенным образом скрывать. Но проблема в том, что сгенерированные биткоины в России сейчас достаточно жестко отслеживаются. Приходится использовать азиатские юрисдикции, например. Это миф, что криптовалюта у нас не отслеживается и скрыта от налоговых и других органов. Триллионы долларов нельзя скрыть, мелкие токены, возможно, никто и не контролирует. Конечно, разведывательные сообщества США все контролируют, Израиль и Япония тоже контролируют все потоки. Поэтому тут давление с двух сторон», - заключил собеседник НСН.

У владельца BitRiver – долг на $9,2 млн (около 700 млн руб.) с учетом неустойки. В конце 2024 году у оператора майнинга начались сокращения, которые в 2025 году затронули 80% топ-менеджмента. Из-за неуплаты счетов за электроэнергию у BitRiver возникли и конфликты с энергетиками. Доля BitRiver на рынке майнинга в России превышала 50%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

