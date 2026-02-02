Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС

Россия заблокировала заявку Канады, которая выдвигалась в председатели Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом написал в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Как отметил дипломат, Канада подавала заявку на председательство в 2029 году. Бердыев напомнил, что на прошлогоднем саммите АТЭС Канада, Австралия и Новая Зеландия мешали прийти к общим договоренностям и пытались политизировать формат по украинскому вопросу.

«Российская сторона заблокировала заявку... устраняя тем самым риски дальнейшего расшатывания Оттавой АТЭС как важного экономического форума», - подчеркнул посол.

По словам Бердыева, Россия считает возможным новое обсуждение кандидатуры Канады только в случае пересмотра страной своего поведения.

Ранее стало известно, что саммит АТЭС в 2026 году пройдет в китайском Шэньчжэне.

