Кендрик Ламар стал самым титулованным рэпером в истории «Грэмми»
Исполнитель Кендрик Ламар одержал победу во всех рэп-номинациях премии американской Академии звукозаписи Grammy.
Церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе в 68-й раз.
Ламар стал лидером по числу номинаций на Grammy в 2026 году, он был выдвинут в девяти категориях. Рэпер получил статуэтки за лучшее рэп-исполнение и исполнение мелодичного рэпа, рэп-песню, рэп-альбом.
Теперь на счету Кендрика Ламара 26 наград Grammy. Это новый рекорд в истории премии - до Ламара самым титулованным рэпером был Jay-Z, которому в 2025 году вручили 25-ю статуэтку.
