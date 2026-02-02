Трамп: Я не был на острове Эпштейна и даже близко к нему

Глава Белого дома отреагировал на шутку ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноа о якобы посещении скандально известного острова Трампом и бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

«Я никогда не был на острове Эпштейна и даже близко к нему», - подчеркнул Трамп.

Американский лидер пригрозил Ноа судебными разбирательствами.

Ранее стало известно, что имя Трампа упоминается как минимум 3,2 тысячи раз в новых материалах по делу Эпштейна, пишет «Свободная пресса».

