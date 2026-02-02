Трамп: Я не был на острове Эпштейна и даже близко к нему
Президент США Дональд Трамп заявил, что не посещал остров финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома отреагировал на шутку ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноа о якобы посещении скандально известного острова Трампом и бывшим президентом США Биллом Клинтоном.
«Я никогда не был на острове Эпштейна и даже близко к нему», - подчеркнул Трамп.
Американский лидер пригрозил Ноа судебными разбирательствами.
Ранее стало известно, что имя Трампа упоминается как минимум 3,2 тысячи раз в новых материалах по делу Эпштейна, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Я не был на острове Эпштейна и даже близко к нему
- В Кузбассе после пожара в сауне возбудили уголовное дело о халатности
- В Старом Осколе при атаке БПЛА погибли два человека
- «Русские девушки», Жириновский и отставки: Что показали новые файлы Эпштейна
- Медведев: Россия не заинтересована в глобальном конфликте
- Вратарь «Тампы» Василевский подрался с голкипером «Бостона» в матче НХЛ
- Кендрик Ламар стал самым титулованным рэпером в истории «Грэмми»
- Над регионами России сбили 31 беспилотник ВСУ
- В РФ начали проводить обследования для выявления факторов старения
- Основателя Bitriver задержали по обвинению в уходе от налогов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru