Медведев рассказал, что стрелял из пушки в сторону Финляндии

По словам политика, он стрелял из гаубицы и противотанковой пушки в направлении финской границы не из-за вражды между двумя государствами.

«Наоборот, тогда был такой пушистый период, а просто потому, что там часть находилась», — указал Медведев.

Как отметил зампред Совбеза, по специальности он артиллерист и стрелял из разного оружия, в том числе автоматов, снайперских винтовок и пистолетов. По словам Медведева, это объективно «немножко переключает внимание».

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что лично пишет публикации в своих социальных сетях, поручить создание таких материалов кому-то другому было бы невозможно.

