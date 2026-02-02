Медведев рассказал, что стрелял из пушки в сторону Финляндии
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе подготовки по военной учетной специальности вел стрельбу в сторону границы Финляндии. Об этом он заявил в беседе с ТАСС, Reuters и проектом Wargonzo.
По словам политика, он стрелял из гаубицы и противотанковой пушки в направлении финской границы не из-за вражды между двумя государствами.
«Наоборот, тогда был такой пушистый период, а просто потому, что там часть находилась», — указал Медведев.
Как отметил зампред Совбеза, по специальности он артиллерист и стрелял из разного оружия, в том числе автоматов, снайперских винтовок и пистолетов. По словам Медведева, это объективно «немножко переключает внимание».
Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что лично пишет публикации в своих социальных сетях, поручить создание таких материалов кому-то другому было бы невозможно.
