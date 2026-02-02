Умер экс-президент ВФЛА Валентин Балахничев
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет. Об этом рассказал глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов в беседе с ТАСС.
Балахничев скончался минувшей ночью.
«Причина смерти пока не известна. Мы занимаемся организацией похорон», - сообщил Курбатов.
Валентин Балахничев с 1980 года работал в качестве тренера в сборной СССР по легкой атлетике, в 1987-м стал главным тренером сборной РСФСР, в 1991—2015 годах возглавлял ВФЛА. Он ушел в отставку после скандалов с дисквалификацией за допинг легкоатлеток Юлии Зариповой и Татьяны Черновой. Позднее Балахничев стал одним из фигурантов дела о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), суд в Париже признал его виновным в «активной и пассивной коррупции» и приговорил к трем годам заключения.
Ранее в возрасте 85 лет умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.
