Умер экс-президент ВФЛА Валентин Балахничев

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев умер в возрасте 76 лет. Об этом рассказал глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов в беседе с ТАСС.

Балахничев скончался минувшей ночью.

«Причина смерти пока не известна. Мы занимаемся организацией похорон», - сообщил Курбатов.

Валентин Балахничев с 1980 года работал в качестве тренера в сборной СССР по легкой атлетике, в 1987-м стал главным тренером сборной РСФСР, в 1991—2015 годах возглавлял ВФЛА. Он ушел в отставку после скандалов с дисквалификацией за допинг легкоатлеток Юлии Зариповой и Татьяны Черновой. Позднее Балахничев стал одним из фигурантов дела о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), суд в Париже признал его виновным в «активной и пассивной коррупции» и приговорил к трем годам заключения.

