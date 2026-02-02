ФСБ предотвратила теракт в управлении ведомства по Крыму и Севастополю

Организованный украинскими спецслужбами теракт предотвратили в здании управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным силовиков, представитель сил специальных операций ВСУ через мессенджер Telegram связался с жителем Крыма, представился сотрудником ФСБ и предложил «поступить на службу» в органы безопасности.

«В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления "предателей"», - отмечает ЦОС.

На контрольно-пропускном пункте мужчину досмотрели и задержали. У него нашли замаскированное под колонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Бомба должна была сработать при активации непосредственным исполнителем. Украинская спецслужба ожидала, что в результате подрыва СВУ погибли бы сотрудники ФСБ и сам исполнитель, которого использовали втемную как «смертника».

ФСБ выяснила, что задержанного вовлек в противоправную деятельность и планировал теракт сотрудник ССО ВСУ старший лейтенант Иван Кринов, зарегистрированный в Краматорске и проживающий в Одессе. В августе прошлого года он привлек жительницу Волгоградской области для передачи православной иконы с закамуфлированным взрывным устройством сотрудникам ФСБ в Симферополе. Теракт также был предотвращен.

Правоохранители возбудили против Кринова уголовное дело о покушении на теракт, содействии террористической деятельности, незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатки.

Ранее ФСБ предотвратила теракты на объекте религиозного культа и на участке железнодорожного перегона в Дагестане, пишет «Свободная пресса».

