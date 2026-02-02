Медведев заявил, что морально был готов нажать ядерную кнопку, став президентом
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев морально был готов в случае необходимости нажать ядерную кнопку, когда стал президентом страны. Об этом политик заявил в интервью агентствам ТАСС и Reuters и проекту Wargonzo.
«Любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может. Потому что в противном случае он обязан отказаться от должности», - подчеркнул Медведев, говоря о готовности нажать «красную кнопку», если потребовалось бы.
Медведев подчеркнул, что в качестве верховного главнокомандующего участвовал во всех необходимых тренировках, в том числе по ядерному оружию, пишет RT. Как напомнил политик, в РФ есть специальные документы, по которым существует ядерная доктрина, развиваются стратегические ядерные силы и «естественно, это исключать никогда нельзя».
Дмитрий Медведев занимал пост главы государства в 2008 — 2012 годах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
