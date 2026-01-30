«Ничего не меняется. В номинациях, мелькают, как правило, одни и те же люди, ротации никакой нет. Борьба происходит только среди мейджор-лейблов, поэтому мы нередко видим одних и тех же номинантов на «Грэмми». Они все более или менее тяжеловесы. В случае с «Грэмми» - это больше лотерея. У кого будет больше голосов в ходе финального голосования, тот и получит статуэтку. Я с большим интересом голосую за джазовые инструментальные аранжировки, а в остальных категориях просто обязан проголосовать. Иногда особого выбора и нет. Как правило, добросовестно прослушиваю номинантов. Лично я, например, голосовал за Леди Гагу, потому что она все-таки большая артистка», - отметил музыкант.

По его словам, иногда сложно объяснить, как музыкант попадает в номинацию.