«Борются только лейблы»: Почему среди номинантов на «Грэмми» одни и те же имена
Борьба происходит только среди мейджор-лейблов, поэтому в числе номинантов на «Грэмми» нередко одни и те же, заявил НСН член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко.
В номинациях «Грэмми», мелькают, как правило, одни и те же люди, никакой ротации нет, заявил НСН российский гитарист-виртуоз, член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко.
68-я церемония вручения премии «Грэмми» (Grammy Awards 2026) состоится 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе. В номинации «Альбом года» заявлены Сабрина Карпентер («Man’s Best Friend»), Леди Гага («Mayhem»), Джастин Бибер («Swag»), Леон Томас («Mutt»), Tyler, the Creator («Chromakopia»), Clipse, Pusha T & Malice («Let God Sort Em Out») и Bad Bunny («Debí Tirar Más Fotos»). Мирошниченко заметил, что иногда в номинациях нет выбора.
«Ничего не меняется. В номинациях, мелькают, как правило, одни и те же люди, ротации никакой нет. Борьба происходит только среди мейджор-лейблов, поэтому мы нередко видим одних и тех же номинантов на «Грэмми». Они все более или менее тяжеловесы. В случае с «Грэмми» - это больше лотерея. У кого будет больше голосов в ходе финального голосования, тот и получит статуэтку. Я с большим интересом голосую за джазовые инструментальные аранжировки, а в остальных категориях просто обязан проголосовать. Иногда особого выбора и нет. Как правило, добросовестно прослушиваю номинантов. Лично я, например, голосовал за Леди Гагу, потому что она все-таки большая артистка», - отметил музыкант.
По его словам, иногда сложно объяснить, как музыкант попадает в номинацию.
«Где-то упорно занимаются маркетингом, так удается обратить на себя внимание большего числа членов жюри. Бывает, что и какая-нибудь "темная лошадка" получает номинацию, но в целом там большинство предсказуемых историй. Я за Гонсало Рубалькабу голосовал. Это выдающийся пианист, новатор, который техничный, изобретательный и очень необычный. Джон Патитуччи заслуженно номинирован. Я как раз его в пятерку ставил. Это бас-гитарист, который с Чиком Кориа работал. В номинации «Блюз» представлены очень достойные исполнители - это блюзовая гитаристка и певица Саманта Фиш, я давно за ней наблюдаю. Джо Бонамасса - уже давно серьёзно заявляет о себе», - рассказал Мирошниченко.
Он подчеркнул, что попадание в номинацию уже победа.
«Мне, например, нравится певица Аду Шаде. В номинации «Песня года», я за неё голосовал, но она не прошла. «Лучшим артистом» я бы назвал Алекса Джи. У него интересные работы. Я за него голосовал. У меня дочь, очень продвинутая в этом плане. Я у нее спросил, кого ты сейчас назовешь из новых? Она назвала его. Я послушал, мне зашло и отдал свой голос. Мне нравится, когда рок-музыканты попадают в основные категории, такие, как «Песня года» или «Альбом года», вот как «Fool Fighters» или Брайан Мэй. Номинация на «Грэмми» - это уже большая победа, а дальше, как русскую рулетку крутанули, и кто-то победил», - добавил член жюри премии «Грэмми».
Ранее стало известно, что российскую певицу Валерию исключили из списка претендентов на премию «Грэмми», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
