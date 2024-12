От «Гойды» до СВО: Кипелов и Борзов подвели музыкальные итоги года

В свою очередь ведущая «НАШЕго Радио», экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, отмечая тренд на каверы, заявила, что такой подход лично ей не близок.

«Даже мой друг Вова Солдатов перепел свою же песню «Вдох выдох» спустя 15 лет с Валей Карнавал. Они молодцы, просто мне не очень понятно – зачем. Тренд начался в западной музыке, когда все перепевали в начале 2000-х, потом стали перепевать в начале 20-х годов. Включаешь любую западную радиостанцию, там любой треклист – одни каверы, сэмплы известных песен. Это тупик вдохновения?», - допустила она.

Не редки случаи, когда каверы за рубежом становились популярнее оригинальных песен. К примеру, при упоминании I Will Always Love You многие сразу подумают о Уитни Хьюстон, которая исполнила песню в 1992 году. Однако в действительности ее почти на 20 лет раньше, в 1974 представила кантри-исполнительница Долли Партон. В России же примеров, когда кавер затмевал оригинал почти нет.

«У нас другой менталитет, мы консерваторы по природе. Я не делаю каверы, потому что боюсь комментариев из разряда "испортили шедевр". В нашем культурном коде если песня так написана, пусть такой и остается. Не надо ее портить своими электронными инструментами. Это можно просто принять, как факт. Поэтому возможно трибьют Игоря Крутого, который звучит почти как оригинал, сделан правильно», - заметила она.

Куда больше в уходящем году Вокс пришелся по душе тренд на стихотворчество. В одном из подобных проектов, «Стихотерапии» Антона Коршунова, певица и сама принимала участие.