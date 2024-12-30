От «Гойды» до СВО: Кипелов и Борзов подвели музыкальные итоги года
Новые имена набирали рекордное число прослушиваний, а музыканты старой школы порадовали фанатов новыми альбомами с претензией на вечность.
Молодые артисты в 2024 году смогли собрать наибольшее количество прослушиваний на стриминговых сервисах. В топе лучших оказались певица Мона, рэп-исполнитель MACAN (Андрей Косолапов - прим. НСН) и рок-коллектив «Комната культуры» Жени Трофимова. Однако не менее активно в уходящем году себя проявили и артисты-мастодонты.
ОТ «АЛИСЫ» ДО «ТАНЦЕВ МИНУС»
Музыкальный критик Илья Легостаев в разговоре с НСН выделил среди наиболее интересных релизов года альбомы групп «Алиса» и «Ленинград». Далеко не все релизы были тепло приняты слушателями. К примеру «Алисе» выход альбома «Гойда» принес отмену концертов в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске. Сам лидер группы Константин Кинчев все же назвал этот релиз лучшим в истории коллектива. Легостаев заметил, что публика приняла его неоднозначно.
«Это альбом, который еще долго будут разбирать, кто-то будет ругать, кто-то хвалить. Реакцию публики отчасти характеризует то, что продажи билетов стали чуть скромнее в некоторых городах, когда группа объявила о намерении в ходе шоу сделать основной акцент на новые песни. Наверное, они довольно лихо звучат, много музыкальности, однако с хитами жидковато. Также название "Гойда" многих насторожило», - допустил критик.
Группа «Ленинград» ближе к концу 2024 года представила сразу два альбома. Так, 8 ноября коллектив выпустил релиз «Бумеры и зумеры» совместно с Инстасамкой, в который вошло шесть композиций — «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок». Затем, в конце ноября, «Ленинград» представил и сольный альбом «Синяя богиня», на котором нашлось место для дуэта с Люсей Чеботиной «Лучше не будем». По словам Легостаева, альбом не войдет в число релизов, которые определяют значимость группы для индустрии. Однако рефрен «Синяя, синяя, синяя богиня», вероятно, громко прозвучит на предстоящих новогодних вечеринках.
Музыкальный критик оценил и релиз «Танцев минус». Собеседник НСН заметил, что Вячеслав Петкун по-прежнему умеет писать тексты осмысленными предложениями. Это сделало новый альбом группы одним из самых достойных в дискографии коллектива.
Среди поп-исполнителей Легостаев отметил Леонида Агутина, из числа хип-хоп исполнителей призвал обратить внимание на альбом Славы КПСС, а самой интересной артисткой года назвал Тосю Чайкину.
«Леонид Агутин представил очень породистую поп-музыку в его стиле, которую готовы слушать не только любители жанра. MACAN всколыхнул стриминги, став рекордсменом, однако с музыкальной точки зрения наибольшего внимания заслуживает альбом Славы КПСС "Россия34". Это старорежимный хип-хоп, в котором все по делу. Среди артисток в Тосе Чайкиной, на мой взгляд, есть гораздо больше, чем сейчас требуется от девушки в поп-музыке. У нее очень хорошо с фантазией, может ждать неплохая карьера. Возможно, не такая массовая, как сейчас принято, но есть все, чтобы записать альбомы, которые и через 10 лет будут звучать достойно», - пояснил он.
ПРИСТУП РЕТРО
Вместе с тем каких-то запоминающихся песен, которые бы звучали повсеместно, в 2024 году не вышло. Это привело к тому, что треки российских исполнителей не попали в топ-10 самых популярных композиций на платформе Apple Music ряда постсоветских стран, хотя, как сообщало издание РБК, еще в конце 2022 года артисты из России удерживали больше половины строчек в топ-10 песен постсоветских стран. По мнению Легостаева, такой симптом должен насторожить.
«В прошлом все мы выучили фразу «за деньги да», это довольно масштабное заявление. В этом году не было чего-то столь же яркого, что заставляло бы людей подпевать русскоязычным припевам, не припомню такого. Хотя релизы и концерты интересные были», - сказал он.
Наметился в индустрии и тренд на ностальгию по ретро, что спровоцировало череду трибьютов. Были представлены альбом из обновленных версий песен Игоря Крутого, а также релиз-трибьют «Ночных снайперов». Однако Легостаев не нашел их достаточно интересными.
«У публики и в индустрии случился очередной приступ ретро. Очень хочется каких-то песен, в которых есть припевы, мелодии, какие-то мысли. Поэтому все стараются копаться в 90-х и в начале нулевых, когда такие песни писались. Однако в музыкальном отношении в этих трибьютах очень мало интересного. Почти все участники играли исключительно на своей территории, явно не хотели экспериментировать. Выдавали довольно рутинные песни, с помощью которых хотели расширить свою аудиторию. Когда на первом месте стоит исключительно бизнес, результат соответствующий. Мне кажется, тенденция будет продолжаться. Относительно старая музыка, требует нового осмысления, особенно в ситуации, когда новые песни получаются не такими хитовыми», - подытожил он.
В свою очередь ведущая «НАШЕго Радио», экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, отмечая тренд на каверы, заявила, что такой подход лично ей не близок.
«Даже мой друг Вова Солдатов перепел свою же песню «Вдох выдох» спустя 15 лет с Валей Карнавал. Они молодцы, просто мне не очень понятно – зачем. Тренд начался в западной музыке, когда все перепевали в начале 2000-х, потом стали перепевать в начале 20-х годов. Включаешь любую западную радиостанцию, там любой треклист – одни каверы, сэмплы известных песен. Это тупик вдохновения?», - допустила она.
Не редки случаи, когда каверы за рубежом становились популярнее оригинальных песен. К примеру, при упоминании I Will Always Love You многие сразу подумают о Уитни Хьюстон, которая исполнила песню в 1992 году. Однако в действительности ее почти на 20 лет раньше, в 1974 представила кантри-исполнительница Долли Партон. В России же примеров, когда кавер затмевал оригинал почти нет.
«У нас другой менталитет, мы консерваторы по природе. Я не делаю каверы, потому что боюсь комментариев из разряда "испортили шедевр". В нашем культурном коде если песня так написана, пусть такой и остается. Не надо ее портить своими электронными инструментами. Это можно просто принять, как факт. Поэтому возможно трибьют Игоря Крутого, который звучит почти как оригинал, сделан правильно», - заметила она.
Куда больше в уходящем году Вокс пришелся по душе тренд на стихотворчество. В одном из подобных проектов, «Стихотерапии» Антона Коршунова, певица и сама принимала участие.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЛЕЙЛИСТЫ
Как добавила артистка, в 2024 году ее плейлист пополнился новыми альбомами групп «Щенки», «Аффинаж» и «Рекорд Оркестр». Среди фрешменов ей особенно запомнилась группа «Бонд с кнопкой».
Отдельным событием в музыке, по мнению Вокс, стал и камбек группы Linkin Park, который она назвала маркетинговым ходом года.
«Они обещали не делать группу с новым солистом, тем не менее сделали правильно с точки зрения маркетинга, чтобы максимально избежать сравнения – взяли девчонку. С моей точки зрения, это маркетинговый ход года. Другое дело, что я послушала сам альбом, там какая-то мажорная лабуда, а мы привыкли, что это мрачная история про крик души», - сообщила она.
В свою очередь рок-музыкант Найк Борзов в беседе с НСН выделил среди лучших альбомов 2024 года релиз The Night the Zombies Came американской группы Pixies, в котором коллектив вернулся к звучанию из 90-х.
«Альбомы, которые были у Pixies до него у меня не очень получалось слушать. Я либо не мог дослушать до конца, либо перематывал песни после первого припева. Этот альбом по звучанию понравился», - заявил он.
Музыкант также отметил, что лично для него этот год стал дуэтным.
«У меня год был насыщенным. Почти каждый месяц я выпускал по песне с каким-то исполнителем или группой. С неизвестными коллективами, такими как "Электролит", "Май", также с известными The Hatters, "Тринадцать карат". Могу этот год смело назвать дуэтным», - пояснил он.
Лидер коллектива «Кипелов» Валерий Кипелов, отмечая на вопрос НСН, тоже выделил отдельный тренд года.
«Появилась масса поэтов, музыкантов, которые, пройдя СВО, делают все искренне. Они прошли определенную стадию становления себя как личности, солдата, воина и поэта, что впечатляет меня. Есть замечательный Сергей Нихаенко с песней "Высота". Одно время она у меня с уст не сходила, коллеги уже просто смотрели косо. Для меня это стало ярким явлением. Ребята настолько искренне пишут такие потрясающие стихи, что порой это наводит на мысли – надо еще более тщательно относится к той лирике, которой мы сегодня занимаемся», - заявил он.
Рок-музыкант не исключил, что в будущем сделает коллаборацию с Нихаенко.
«Я увлечен народной музыкой, зачастую пою целые фрагменты народных песен на своих концертах. Реакция бывает неожиданная. В Самаре, к примеру, пою "Самара городок". В Питере недавно спел песню "За далекой Нарвской заставой парень живет молодой". Мои ребята, конечно, сделали круглые глаза, они эту песню не слышали. Я сказал, что она из кинофильма "Человек с ружьем", из фильма моего детства. В Минске мы в попурри вставили песню "Косил Ясь конюшину", одной из моих любимых групп, "Песняры»", - рассказал он.
Как напомнил Кипелов, ему не привыкать к экспериментам. Так, когда-то он представил рок-балладу «Ария Надира» из оперы Жоржа Бизе. По признанию музыканта, после этого поклонники его творчества проявили интерес и к классической музыке.
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