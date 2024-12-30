От «Гойды» до СВО: Кипелов и Борзов подвели музыкальные итоги года

Группа «Ленинград» ближе к концу 2024 года представила сразу два альбома. Так, 8 ноября коллектив выпустил релиз «Бумеры и зумеры» совместно с Инстасамкой, в который вошло шесть композиций — «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок». Затем, в конце ноября, «Ленинград» представил и сольный альбом «Синяя богиня», на котором нашлось место для дуэта с Люсей Чеботиной «Лучше не будем». По словам Легостаева, альбом не войдет в число релизов, которые определяют значимость группы для индустрии. Однако рефрен «Синяя, синяя, синяя богиня», вероятно, громко прозвучит на предстоящих новогодних вечеринках.

Музыкальный критик оценил и релиз «Танцев минус». Собеседник НСН заметил, что Вячеслав Петкун по-прежнему умеет писать тексты осмысленными предложениями. Это сделало новый альбом группы одним из самых достойных в дискографии коллектива.

Среди поп-исполнителей Легостаев отметил Леонида Агутина, из числа хип-хоп исполнителей призвал обратить внимание на альбом Славы КПСС, а самой интересной артисткой года назвал Тосю Чайкину.

«Леонид Агутин представил очень породистую поп-музыку в его стиле, которую готовы слушать не только любители жанра. MACAN всколыхнул стриминги, став рекордсменом, однако с музыкальной точки зрения наибольшего внимания заслуживает альбом Славы КПСС "Россия34". Это старорежимный хип-хоп, в котором все по делу. Среди артисток в Тосе Чайкиной, на мой взгляд, есть гораздо больше, чем сейчас требуется от девушки в поп-музыке. У нее очень хорошо с фантазией, может ждать неплохая карьера. Возможно, не такая массовая, как сейчас принято, но есть все, чтобы записать альбомы, которые и через 10 лет будут звучать достойно», - пояснил он.