Баста и Бурунов спели об одиночестве в трибьюте к юбилею Игоря Крутого
Лейбл VK Records выпустил трибьют хитов Игоря Крутого к его 70-летию, который отмечается 18 октября. В релизе «Крутой альбом» представлено 12 треков композитора в новых аранжировках, включая композицию «Мадонна» в исполнении Басты и актера Сергея Бурунова.
«„Мадонну“ я пою в караоке. Эта композиция — шедевр, и всем ясно, что перепеть оригинал невозможно. Мы с Сергеем просто сделали свою версию. Получился предновогодний ностальгический трек с аранжировкой в стиле советского диско, где есть воспоминания и связь через поколение», - отметил Баста.
А Сергей Бурунов признался, что видит песню как гимн неразделённой любви. По его словам, эта песня о громадном человеческом одиночестве.
Баста принял участие в записи другой популярной песни «Пальма-де-Майорка», исполнив ее с исполнителем LYRIQ (Кирилл Ермаков).
Также в альбоме представлены треки «Любовь, похожая на сон» в исполнении Navai, «Свадебные цветы» дуэта Гарика Харламова и Азамата Мусагалиева, «Где же ты?» от Artik & Asti и Артема Качера и «Я люблю тебя до слез», которую спела Мари Краймбрери.
Ранее сообщалось, что в 2024 году трибьют-альбом намерена представить группа «Любэ». Песни коллектива споют Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Леонид Агутин и другие артисты, напоминает «Радиоточка НСН».
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