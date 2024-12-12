Подпевать не стали: Страны СНГ не услышали российских хитов
Отсутствие песен российских исполнителей в топе Apple Music постсоветских стран – симптом, который должен насторожить многих, заявил НСН Илья Легостаев.
Новые песни и альбомы российских артистов в 2024 года не были столь яркими и потому не заставили слушателей ряда бывших республик СССР подпевать русскоязычным припевам, допустил в беседе с НСН музыкальный критик Илья Легостаев.
Песни российских исполнителей не попали в топ-10 самых популярных композиций на платформе Apple Music ряда постсоветских стран, сообщает РБК. Если в конце 2022 года артисты из России удерживали больше половины строчек в топ-10 песен постсоветских стран, то в 2024 года они исчезли из чартов Литвы, Украины и Белоруссии. При этом в топ-10 Эстонии и Узбекистана попали только песни Егора Крида, а также дуэт Navai и MONA. Легостаев отметил, что общая тенденция может быть связано с отсутствием громких музыкальных релизов от российских артистов.
«Думаю, восприятие могло измениться. Раскол, который случился между артистами в связи с событиями последних двух лет, мог повлиять на то, как к ним относятся разные категории населения. Однако не верю в политизацию, что люди изменили свое отношение к российской музыке. Возможно, в этом году у нас просто не было ярких релизов. В прошлом все мы выучили фразу «за деньги да», это довольно масштабное заявление. В этом году не было чего-то столь же яркого, что заставляло бы людей подпевать русскоязычным припевам, не припомню такого. Хотя релизы и концерты интересные были. Этот симптом должен многих насторожить», - сказал он.
Из белорусского чарта российских исполнителей вытеснил k-pop. Кроме того, минимум треть рейтинга в большинстве постсоветских стран также занимают исполнители из США. Как пояснил собеседник НСН, повышенный интерес к зарубежной музыке можно объяснить ностальгией по гастролям этих артистов.
«В России последние десять лет местная музыка становилась все более популярной. Возможно, в соседних странах тенденция начала меняться, и возрастает интерес к музыке интернациональной, англосаксонской. Мы очень скучаем по гастролям, по комфортному передвижению по миру, которые могли бы способствовать встречам с любимыми артистами. Это актуально и для России, и для Белоруссии, что, возможно, возродило ностальгию по англоязычной музыке. Кроме того страсти, которые творились вокруг Тейлор Свифт, Бейонсе и Билли Айлиш, могли докатиться до слушателей. Все три девушки в минувшем году сделали довольно громкие заявления, на мой взгляд. Также до Белоруссии наконец докатилась волна k-pop, эти коллективы популярны среди молодежи», - заключил он.
Ранее «Яндекс Музыка» назвала треком 2024 года песню «Поезда» авторского рок-коллектива Жени Трофимова «Комната культуры». Артистом года стал один из самых популярных рэп-исполнителей страны MACAN. Треки с его альбома «I AM» набрали больше всего прослушиваний в этом году, что помогло релизу также забрать номинацию «Альбом года». Самой прослушиваемой артисткой за год по количеству премиальных стримов новых треков стала певица MONA, ее аудитория на сервисе превышает семь миллионов слушателей в месяц, напоминает «Радиоточка НСН».
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