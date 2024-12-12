Подпевать не стали: Страны СНГ не услышали российских хитов

Из белорусского чарта российских исполнителей вытеснил k-pop. Кроме того, минимум треть рейтинга в большинстве постсоветских стран также занимают исполнители из США. Как пояснил собеседник НСН, повышенный интерес к зарубежной музыке можно объяснить ностальгией по гастролям этих артистов.

«В России последние десять лет местная музыка становилась все более популярной. Возможно, в соседних странах тенденция начала меняться, и возрастает интерес к музыке интернациональной, англосаксонской. Мы очень скучаем по гастролям, по комфортному передвижению по миру, которые могли бы способствовать встречам с любимыми артистами. Это актуально и для России, и для Белоруссии, что, возможно, возродило ностальгию по англоязычной музыке. Кроме того страсти, которые творились вокруг Тейлор Свифт, Бейонсе и Билли Айлиш, могли докатиться до слушателей. Все три девушки в минувшем году сделали довольно громкие заявления, на мой взгляд. Также до Белоруссии наконец докатилась волна k-pop, эти коллективы популярны среди молодежи», - заключил он.

Ранее «Яндекс Музыка» назвала треком 2024 года песню «Поезда» авторского рок-коллектива Жени Трофимова «Комната культуры». Артистом года стал один из самых популярных рэп-исполнителей страны MACAN. Треки с его альбома «I AM» набрали больше всего прослушиваний в этом году, что помогло релизу также забрать номинацию «Альбом года». Самой прослушиваемой артисткой за год по количеству премиальных стримов новых треков стала певица MONA, ее аудитория на сервисе превышает семь миллионов слушателей в месяц, напоминает «Радиоточка НСН».

