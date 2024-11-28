«Мы же павлины!»: Гитарист «Чайфа» поспорил с Сукачевым о «протесте» и конкуренции в роке
Владимир Бегунов заявил НСН, что рок не должен быть протестным, а конкуренция в индустрии - это нормальная история, которая заставляет шевелиться.
Рок-музыка не должна быть протестной, потому что бездумное бунтарство просто ради бунтарства бессмысленно, рассказал НСН гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов.
Музыкант Гарик Сукачев заявил, что 1990-е годы убили рок-движение: именно тогда вместе с коммерциализацией рок-музыка перестала быть протестной. По его словам, рок перестал быть движением, с чем лично ему было сложно смириться, потому что раньше были времена «взаимовыручки, товарищества, пения песен под гитару на кухне друг другу». Сукачев заявил, что сейчас рок для него – не личное братство, а «деньги и борьба, кто круче». Бегунов не согласился с таким мнением.
«Это глупое заблуждение, что рок – это протест, против чего протестовать? Музыка все равно развивалась, в советское время тоже, не так уж обязательно всем борцами быть. Против чего протест? Против колбасы, что ее нет? Было такое у нас. Гарик Иванович… У него склад характера режиссерский, вдумчивый, он сам бунтовал сколько… Но бунтарство – это все-таки необязательный элемент. Если дураки бунтуют, то смысл в чем? Я знаю вменяемых людей во власти, в бизнесе, среди бандитов даже… Мы же все люди, мы часть общества», - отметил он.
Также Бегунов уверен, что считать музыкальное движение братством слишком наивно, а конкуренция в индустрии должна быть, чтобы все «шевелились».
«Когда мы были прыщавыми пацанами, это все считалось братством. Но это все подростковое. Потом ты начинаешь понимать, что близкие друзья – это близкие друзья, а это кореша, с которыми ты тепло проводил время, у вас общие темы, интересы… Это не братство все-таки, прекрасная компания для рождения новых проектов. А конкуренция всегда подразумевается, мы же все павлины! Даже если открыто не выражается, внутри все равно это есть. Это не всегда негативное чувство, это заставляет шевелиться. Это здоровая тема, профессия такая, что сереньким быть нельзя», - заключил музыкант.
Ранее барабанщик группы «Дайте танк (!)», основатель студии барабанщиков «Groovesmith» Илья Герасименко в интервью НСН рассказал о тонкостях смешения стилей у современных групп и назвал вдохновляющих его музыкантов.
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