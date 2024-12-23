«Русский рок жив!»: Лепс назвал Ставрович и Кормухину в числе лучших рок-исполнительниц

«Сегодня, конечно, русский рок жив. Сейчас есть немало прекрасных представителей рок-музыки, например, Дария Ставрович (экс-вокалистка группы «СЛОТ» - прим. НСН), Ольга Кормухина. Кормухина чуть постарше, Ставрович чуть помладше, но поют они великолепно. Есть еще целый ряд молодых исполнительниц, великолепно поющих. Здесь никаких вопросов. Конечно, я слушал рок-музыку. У нас был один учитель, когда я был молод: "Боже, как давно это было, помнит только мутной реки вода" (отрывок их песни Константина Никольского "Один взгляд назад" - прим. НСН). Любимыми группами были Deep Purple и Creedence Clearwater Revival», - сказал Лепс.

При этом он отметил, что «рок-н-ролл – это музыка для молодых», потому что быстро наступает «износ голосового аппарата».

Певец также сообщил, что новогодние праздники и Рождество проведет в работе, поблагодарив артистов, пришедших на его концерт.

«В новогодние каникулы собираюсь работать. Дарить подарки очень люблю, особенно близким людям, многим уже подарил. Рождество - это божественный праздник. Мы много лет его отмечаем в семейном кругу, с близкими людьми, но в этом году тоже будет работа. Не секрет, что декабрьские концерты очень сложные для артистов первой категории, потому что огромное количество съемок и выступлений. Поэтому я очень благодарен тем, кто пришел сегодня на концерт, они также могут всегда рассчитывать на меня», - подчеркнул Лепс.

Рэпер ST (Александр Степанов) ранее рассказал Telegram-канал «Радиоточка НСН» о коллаборациях с рокерами и музыкантами других жанров.

