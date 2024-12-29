«Ленинград», Агутин и Слава КПСС: Критик Легостаев назвал главные релизы 2024 года

При этом среди наиболее интересных хип-хоп релизов Легостаев выделил альбом Славы КПСС.

«MACAN (Андрей Косолапов - прим. НСН) всколыхнул все стриминги, став настоящим рекордсменом, однако с музыкальной точки зрения наибольшего внимания заслуживает альбом Славы КПСС, который называется "Россия34". Это старорежимный хип-хоп, в котором все по делу. Альбом возвращает нас во времена, когда в строчках рэп-исполнителей было довольно много смысла эмоций, и все это делалось не только ради денег», - подытожил он.

Ранее «Яндекс Музыка» назвала треком 2024 года песню «Поезда» авторского рок-коллектива Жени Трофимова «Комната культуры». Артистом года стал один из самых популярных рэп-исполнителей страны MACAN. Треки с его альбома «I AM» набрали больше всего прослушиваний в этом году, что помогло релизу также забрать номинацию «Альбом года». Самой прослушиваемой артисткой за год по количеству премиальных стримов новых треков стала певица MONA, ее аудитория на сервисе превышает семь миллионов слушателей в месяц, напоминает «Радиоточка НСН».

