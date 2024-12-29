«Ленинград», Агутин и Слава КПСС: Критик Легостаев назвал главные релизы 2024 года
Ряд музыкантов-мастодонтов представили новые альбомы в уходящем году, напомнил НСН Илья Легостаев.
Среди интересных музыкальных релизов 2024 года можно выделить новые альбомы «Ленинграда», песни, представленные группой «Танцы минус», и творчество Леонида Агутина, заявил в интервью НСН музыкальный критик Илья Легостаев.
«Сергей Шнуров стал одним из героев года, потому что у него был двойной удар. Сначала была странная коллаборация с Инстасамкой, ее уже успели разругать, но в релизе есть своя фантасмагория, безумие, ради этого все и придумывалось. Также вышел новый альбом "Ленинграда". Это не тот релиз, который определяет всю значимость группы для индустрии. Однако Сергей пишет музыку для развлечения широких масс. Уверен, что на новогодних вечеринках рефрен "Синяя, синяя, синяя богиня я" будет распространен. "Танцы минус" лично меня порадовали. Вячеслав Петкун по-прежнему умеет писать тексты осмысленными предложениями. Леонид Агутин немножко не из этой серии, но у него тоже была пластинка, которая, заслуживает внимания. Получилась очень породистая работа в его стиле, которую готовы слушать не только любители поп-музыки», - заявил он.
По словам собеседника НСН, не все оригинальные релизы от групп-мастодонтов пришлись по душе фанатам коллективов.
«"Алиса" выдала альбом, который еще долго будут разбирать, кто-то будет ругать, кто-то хвалить. Реакцию публики отчасти характеризует то, что продажи билетов стали чуть скромнее в некоторых городах. Несколько концертов пришлось отменить, когда группа объявила о намерении в ходе шоу сделать основной акцент на новые песни. Наверное, они довольно лихо звучат, много музыкальности, однако с хитами жидковато. Возможно, некий пессимизм публики связан с этим. Также название "Гойда" многих насторожило», - пояснил он.
При этом среди наиболее интересных хип-хоп релизов Легостаев выделил альбом Славы КПСС.
«MACAN (Андрей Косолапов - прим. НСН) всколыхнул все стриминги, став настоящим рекордсменом, однако с музыкальной точки зрения наибольшего внимания заслуживает альбом Славы КПСС, который называется "Россия34". Это старорежимный хип-хоп, в котором все по делу. Альбом возвращает нас во времена, когда в строчках рэп-исполнителей было довольно много смысла эмоций, и все это делалось не только ради денег», - подытожил он.
Ранее «Яндекс Музыка» назвала треком 2024 года песню «Поезда» авторского рок-коллектива Жени Трофимова «Комната культуры». Артистом года стал один из самых популярных рэп-исполнителей страны MACAN. Треки с его альбома «I AM» набрали больше всего прослушиваний в этом году, что помогло релизу также забрать номинацию «Альбом года». Самой прослушиваемой артисткой за год по количеству премиальных стримов новых треков стала певица MONA, ее аудитория на сервисе превышает семь миллионов слушателей в месяц, напоминает «Радиоточка НСН».
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