«Нерв и лирика»: Рок-группа «Алиса» новым альбомом «Гойда» отдает фанатам долги
Денис Ступников заявил НСН, что в работе тяжелое звучание гармонично сочетается с гитарой и лирикой Кинчева, а поклонники получили любимые песни в новой аранжировке.
Альбом «Гойда» рок-группы «Алиса» соединил в себе все лучшее – тяжелое звучание, баллады и лирику Кинчева, заявил НСН журналист и музыкальный критик Денис Ступников.
Российская рок-группа «Алиса» представила релиз своего нового альбома под названием «Гойда». Альбом включает в себя 16 треков, среди которых такие ранее выпущенные песни, как «Суд», «Музыка чем-то похожая на слезы» и «Неприкасаемых нет». Ступников отметил, что группа отдала «долги» поклонникам, которые слышали некоторые песни только в концертном исполнении.
«Новый альбом – это квинтэссенция всего лучшего, что мы привыкли видеть и слышать от «Алисы». С одной стороны, это очень тяжелое звучание, тщательно прописанные гитары не в ущерб драйву и нерву. С другой стороны, лирика Константина Кинчева, который на злобу дня всегда, присутствует метафизическая вертикаль в обращении к православным ценностям, к патриотизму», - рассказал он.
В новом альбоме сошлись все факторы, также поклонники получили уже полюбившиеся песни в новом звучании, отметил Ступников.
«Другие альбомы не хуже, просто здесь сошлись несколько факторов: внимание уделено и балладам, и тяжелым драйвовым песням. Одно другому не мешает. Что самое главное, группа возвращает долги своим поклонникам. Был ряд песен, которые известны по концертному исполнению или концертным альбомам, например, песня «Суд». Она входила в акустический альбом «Алисы», поклонники давно ждали электрической аранжировки, вот дождались. Песня достойное место заняла в альбоме», - объяснил Ступников.
По его словам, гитарист группы Павел Зелицкий удачно влился в коллектив и помог вывести творчество на новый уровень.
«На самом деле «Алиса» меня радует не только в старые времена, но и в последние годы. С каждым годом все больше. Это одна из немногих групп на нашей сцене, которая не остановилась на достигнутом, не окуклилась в своем творческом развитии, она усовершенствуется в техническом и поэтическом смыслах. Конечно, большую роль в группе играет относительно новый гитарист Павел Зелицкий, который пришел в группу несколько лет назад и стал той самой «новой кровью», которая вывела творчество на новый уровень», - добавил собеседник НСН.
Ранее эксперты концертной индустрии сообщили в интервью НСН, что Егор Крид, «Руки Вверх!» и Macan вошли в число самых популярных стадионных артистов лета-2024. При этом в топе остаются «Звери», Баста и Диана Арбенина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский признал, что атака на Курскую область не помогла ВСУ в Донбассе
- Звезда «Универа» Стас Ярушин стал претендентом на американскую премию Grammy
- Карпин рассчитывает на участие сборной РФ в отборе к чемпионату Европы 2028 года
- СМИ: США арестовали самолет Мадуро
- Еще двое жителей ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
- Белоруссия и Россия в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности
- Полиция задержала мигранта-насильника в Москве
- Минпросвещения сообщило об успешном старте нового учебного года в РФ
- Глава Минкультуры РФ посетовала на нехватку сценаристов в киноиндустрии
- СМИ: В Таиланде россиянина задержали за незаконную сдачу автомобиля в аренду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru