«Нерв и лирика»: Рок-группа «Алиса» новым альбомом «Гойда» отдает фанатам долги

«Новый альбом – это квинтэссенция всего лучшего, что мы привыкли видеть и слышать от «Алисы». С одной стороны, это очень тяжелое звучание, тщательно прописанные гитары не в ущерб драйву и нерву. С другой стороны, лирика Константина Кинчева, который на злобу дня всегда, присутствует метафизическая вертикаль в обращении к православным ценностям, к патриотизму», - рассказал он.

В новом альбоме сошлись все факторы, также поклонники получили уже полюбившиеся песни в новом звучании, отметил Ступников.

«Другие альбомы не хуже, просто здесь сошлись несколько факторов: внимание уделено и балладам, и тяжелым драйвовым песням. Одно другому не мешает. Что самое главное, группа возвращает долги своим поклонникам. Был ряд песен, которые известны по концертному исполнению или концертным альбомам, например, песня «Суд». Она входила в акустический альбом «Алисы», поклонники давно ждали электрической аранжировки, вот дождались. Песня достойное место заняла в альбоме», - объяснил Ступников.

По его словам, гитарист группы Павел Зелицкий удачно влился в коллектив и помог вывести творчество на новый уровень.

«На самом деле «Алиса» меня радует не только в старые времена, но и в последние годы. С каждым годом все больше. Это одна из немногих групп на нашей сцене, которая не остановилась на достигнутом, не окуклилась в своем творческом развитии, она усовершенствуется в техническом и поэтическом смыслах. Конечно, большую роль в группе играет относительно новый гитарист Павел Зелицкий, который пришел в группу несколько лет назад и стал той самой «новой кровью», которая вывела творчество на новый уровень», - добавил собеседник НСН.

Ранее эксперты концертной индустрии сообщили в интервью НСН, что Егор Крид, «Руки Вверх!» и Macan вошли в число самых популярных стадионных артистов лета-2024. При этом в топе остаются «Звери», Баста и Диана Арбенина.

