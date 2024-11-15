Арбенина анонсировала трибьют на песни «Ночных снайперов»
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина анонсировала в соцсетях трибьют на песни коллектива.
Сборник песен в исполнении других артистов выйдет 29 ноября. В записи приняли участие в том числе Тося Чайкина, Мари Краймбрери, Анастасия Садковская, Tritia, akmal’ и другие.
Ранее Арбенина рассказала, что планирует выпустить свой новый альбом в марте 2025 года. По ее словам, он будет о любви. Музыкант назвала его также назвала его самой неожиданной своей работой за 30 лет. Первым синглом грядущей пластинки стала композиция «Не смотри на меня», которую группа представила публике в сентябре.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская армия освободила Степановку в ДНР
- Арбенина анонсировала трибьют на песни «Ночных снайперов»
- Песков: Работа YouTube — совсем не главное сейчас
- Герман-младший снимет фильм о съемках «Ивана Грозного» Эйзенштейном
- СМИ: У экс-премьера Касьянова могут отобрать квартиру в Москве за 700 млн рублей
- В Госдуму внесли законопроект о введении присяги гражданина РФ с 14 лет
- ФБР задержало мужчину, который планировал теракт в стиле 11 сентября
- В РСТ заявили, что отмены «все включено» в Турции не будет
- Орбан призвал Евросоюз пересмотреть санкции против России
- Певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в московском аэропорту Жуковский
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru