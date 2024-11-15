Арбенина анонсировала трибьют на песни «Ночных снайперов»

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина анонсировала в соцсетях трибьют на песни коллектива.

Сборник песен в исполнении других артистов выйдет 29 ноября. В записи приняли участие в том числе Тося Чайкина, Мари Краймбрери, Анастасия Садковская, Tritia, akmal’ и другие.

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Ранее Арбенина рассказала, что планирует выпустить свой новый альбом в марте 2025 года. По ее словам, он будет о любви. Музыкант назвала его также назвала его самой неожиданной своей работой за 30 лет. Первым синглом грядущей пластинки стала композиция «Не смотри на меня», которую группа представила публике в сентябре.

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ФОТО: KION
ТЕГИ:Рок-музыкаНовый АльбомДиана Арбенина

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