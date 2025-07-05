«Гран-КуражЪ» пообещали зрителям сюрприз на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет 26-27 июля. За два дня на нем выступят 15 рок-групп. Они займут главную сцену фестиваля. При этом вторая Киносцена соберет известных актеров, имеющих свои группы. Гостей фестиваля ждут развлечения для всей семьи, а ведущие «НАШЕго Радио» приготовили для зрителей увлекательные интерактивы.

«Мы всегда стараемся составить программу таким образом, чтобы в ней были затронуты песни разных периодов: как новые, так и давно полюбившиеся слушателям. Я рад тому, что почти все песни с двух последних альбомов группы "Гран-КуражЪ" часто звучат на концертах и фестивалях. Так как мы любим сюрпризы, и каждое выступление группы не бывает похожим на предыдущее, уверен, что мы не разочаруем сетом наших верных поклонников», - добавил он.