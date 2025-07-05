«Гран-КуражЪ» пообещали зрителям сюрприз на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
Лидер группы Петр Елфимов в эфире НСН рассказал, что благодаря фестивалю «НАШИ В ГОРОДЕ» у него появилась возможность «разведать территорию» кинопарка «Москино».
На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» хэви-пауэр-группа «Гран-КуражЪ» готовит для зрителей сюрприз. Об этом в беседе с НСН заявил вокалист хеви-пауэр-группы Петр Елфимов.
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет 26-27 июля. За два дня на нем выступят 15 рок-групп. Они займут главную сцену фестиваля. При этом вторая Киносцена соберет известных актеров, имеющих свои группы. Гостей фестиваля ждут развлечения для всей семьи, а ведущие «НАШЕго Радио» приготовили для зрителей увлекательные интерактивы.
«Мы всегда стараемся составить программу таким образом, чтобы в ней были затронуты песни разных периодов: как новые, так и давно полюбившиеся слушателям. Я рад тому, что почти все песни с двух последних альбомов группы "Гран-КуражЪ" часто звучат на концертах и фестивалях. Так как мы любим сюрпризы, и каждое выступление группы не бывает похожим на предыдущее, уверен, что мы не разочаруем сетом наших верных поклонников», - добавил он.
В этом году фестиваль пройдет в кинопарке «Москино». От метро «Саларьево» и «Теплый стан» туда будет ходить бесплатный автобус. До парка также можно добраться от метро «Ольховая». «Гран-КуражЪ» выступит на Киносцене 27 июля.
«На территории "Москино" я бывал неоднократно: принимал участие в съемке телевизионных проектов, но это были именно павильоны. В самом парке я ни разу не был. А теперь, благодаря фестивалю, появилась возможность разведать территорию», - отметил музыкант.
Елфимов также поделился своими планами на лето.
«Надеюсь, что у меня будет хотя бы пара дней отпуска... Но это не точно, так как график у меня, как у артиста, очень насыщенный. Готовится к выпуску юбилейный концерт и, если все сложится хорошо, то группа "Гран-КуражЪ" порадует своих поклонников новыми треками уже этой осенью!», - заключил собеседник НСН.
«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио», который впервые прошел в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает около полумиллиона человек.
В этом году хедлайнерами фестиваля стали группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым, «Чайф» с Владимиром Шахриным и RADIO TAPOK. На Главной сцене фестиваля также выступят Найк Борзов, группы «ПилОт», F.P.G, «Крематорий», NAGART, «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ». При этом на Киносцене кроме «Гран-КуражЪ» своими выступлениями зрителей порадуют симфонический оркестр «Глобалис», группа Casual, Elena Jayа, «Ключи», TattooIn и другие.
Ранее хедлайнер фестиваля, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин эаявил НСН, что программа выступления на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» пока остается секретом даже для самих музыкантов группы.
Горячие новости
- В Париже впервые с 1923 года разрешили купаться в Сене
- В Анапе приступили к демонтажу защитного вала от мазута
- СК РФ установил командира, приказавшего сбить Ил-76 с пленными ВСУ в 2024 году
- СМИ: Автомобиль одной из богатейших женщин в России попал в ДТП в Москве
- Режиссер Юрий Грымов собирается поставить балет
- СМИ: Хинштейн рассматривает олимпийскую чемпионку Ламонову на пост сенатора от Курской области
- Губернатор: В Энгельсе из-за атаки БПЛА повреждены свыше 25 квартир
- Неизвестный переместил подорожавшие до $2 млрд нетронутые за 14 лет биткоины
- В ГД разработали законопроект о более частом прикреплении к поликлиникам
- Опрос: Современная молодежь не умеет распоряжаться деньгами