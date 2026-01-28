Рубио рассказал о требованиях Европы к США по гарантиям Украине

Европейские предложения по гарантиям безопасности для Украины предполагают от Соединенных Штатов обязательства, которые могут привести к их вовлечению в возможный будущий конфликт. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в профильном комитете Сената.

По его словам, все концепции гарантий безопасности, продвигаемые европейскими странами, содержат требование о твердых обязательствах со стороны Вашингтона.