Рубио рассказал о требованиях Европы к США по гарантиям Украине

Европейские предложения по гарантиям безопасности для Украины предполагают от Соединенных Штатов обязательства, которые могут привести к их вовлечению в возможный будущий конфликт. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в профильном комитете Сената.

По его словам, все концепции гарантий безопасности, продвигаемые европейскими странами, содержат требование о твердых обязательствах со стороны Вашингтона.

Эти обязательства, как отметил Рубио, фактически означали бы готовность США вступить в конфликт в случае его возобновления.

Госсекретарь также сообщил, что еще одним обязательным элементом обсуждаемых инициатив является размещение на территории Украины европейских военных сил, передает «Радиоточка НСН».

