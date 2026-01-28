Мужчина ранен при атаке дрона в Белгородской области

В Волоконовском округе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, удар произошел в селе Погромец. FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, в котором находился мужчина. В результате он получил множественные осколочные ранения плеча.

Двое взрослых и ребенок пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ

Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Автомобиль получил повреждения.

Гладков также сообщил, что за минувшие сутки над территорией Белгородской области были уничтожены 43 беспилотника. По его словам, дроны были сбиты подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан», передает «Радиоточка НСН».

