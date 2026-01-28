Мужчина ранен при атаке дрона в Белгородской области
В Волоконовском округе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, удар произошел в селе Погромец. FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, в котором находился мужчина. В результате он получил множественные осколочные ранения плеча.
Пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Автомобиль получил повреждения.
Гладков также сообщил, что за минувшие сутки над территорией Белгородской области были уничтожены 43 беспилотника. По его словам, дроны были сбиты подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист допустил освобождение пилота от выплат за посадку самолета в поле
- Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за метеозондов с контрабандой
- Психиатр оправдал просмотр ускоренных видео в Интернете
- Мужчина ранен при атаке дрона в Белгородской области
- Что будет с «Rendez-vous» после скандальной вечеринки и пожара в Куршавеле
- От Chanel до IKEA: Зачем России параллельный импорт после снятия санкций
- Рубио рассказал о требованиях Европы к США по гарантиям Украине
- Рубио назвал территориальный вопрос главным препятствием по Украине
- Глава киберагентства США загружал документы в ChatGPT
- Время новой волны: Как «Пророк» уступил «Ветру» на премии «Белый слон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru