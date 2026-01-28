Просмотр видео в ускоренном режиме помогает комфортнее и быстрее воспринимать информацию. Если человек испытывает раздражение на окружающих из-за их медленного темпа, то это происходит из-за него самого, а не из-за скоростного контента, рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН.

Просмотр видео на удвоенной скорости убивает психику, а привычка смотреть видео и слушать аудиозаписи в таком режиме может негативно влиять на мозг, способствуя развитию забывчивости. Об этом рассказали бразильские врачи местному изданию Metropoles. Жавнеров не согласился с зарубежными коллегами.