«Список песен - секрет!»: Группа «Чайф» удивит публику на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

«Начну с того, что хедлайнер — очень странное словечко. Сколько я знаю своих сверстников, коллег, мы все готовы играть первыми, по крайней мере, пораньше, когда еще и зритель свеж, и артист выходит на хороший звук. Кто здесь хедлайнер, должны решать зрители, на кого они сегодня покупают билеты. Для разного зрителя они могут быть разными. В любом случае мы с удовольствием приедем из Екатеринбурга, с удовольствием отыграем. Мы пока не готовили специальную программу — на фестивалях мы программу пишем уже перед выходом на сцену: нужно понимать, кто играет перед тобой, после тебя, какая погода, в какое время выходишь играть. Если перед тобой много шумела группа, лучше начать со спокойной песни на контрасте, и наоборот. Если играешь в начале — можно играть всю программу поэнергичнее. Если в конце — можно вставлять побольше медляков, потому что публика устала. В любом случае мы вас не разочаруем, и будет хорошо. Отмечу, что в этом году очень хорошая площадка у фестиваля “НАШИ В ГОРОДЕ”. Она поближе к городу, сюда легче добраться. Если будет допуск к мосфильмовским локациям, то там есть на что посмотреть. Я там бывал, выстроены узнаваемые декорации к многим популярным фильмам», — сказал Шахрин.

Поделился лидер группы «Чайф» и планами коллектива на лето — музыканты порадуют поклонников новым альбомом и выступлениями на открытых фестивалях.

«Что касается планов на лето — хорошо бы, чтобы лето по-настоящему началось, чтобы погода наладилась. Кроме того, мы ждем, что со дня на день нам привезут тестовую виниловую пластинку нашего нового альбома. Если она нас устроит, мы начнем печатать весь тираж, и к концу лета у нас выйдет новый альбом, мы представим новые песни, некоторые из них уже играли в эфире “НАШЕго Радио”. Думаю, что и остальные песни вас тоже порадуют. И попутешествуем немного — где-то вместе, где-то в семейной компании. Мы будем ездить летом на дни городов, на открытые летние фестивали. Например, только что вернулись из Белоруссии, с фестиваля “Солнцестояние”. Лето для нас — фестивально-гастролевая история, отдохнем от нашей туровой программы. К концу лета — началу осени мы вернемся к нашему юбилейному туру и продолжим его до самого Нового года», — добавил исполнитель.