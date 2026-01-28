Политика США может подтолкнуть ЕС, Китай и Индию к союзу

Страны Евросоюза, а также Китай и Индия потенциально могут объединиться в коалицию, направленную против Соединенных Штатов, на фоне обострения отношений с американской администрацией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

По его словам, ключевым фактором, способным подтолкнуть эти государства к сближению, является конфронтация с президентом США Дональдом Трампом. Эксперт отметил, что нынешняя внешняя политика Вашингтона привела к ухудшению отношений сразу с несколькими крупными мировыми игроками, что создает предпосылки для формирования новых международных связей.