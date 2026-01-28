Политика США может подтолкнуть ЕС, Китай и Индию к союзу
Страны Евросоюза, а также Китай и Индия потенциально могут объединиться в коалицию, направленную против Соединенных Штатов, на фоне обострения отношений с американской администрацией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.
По его словам, ключевым фактором, способным подтолкнуть эти государства к сближению, является конфронтация с президентом США Дональдом Трампом. Эксперт отметил, что нынешняя внешняя политика Вашингтона привела к ухудшению отношений сразу с несколькими крупными мировыми игроками, что создает предпосылки для формирования новых международных связей.
Блохин подчеркнул, что Запад ранее стремился вовлечь Индию в свою внешнеполитическую орбиту и использовать ее в качестве противовеса Китаю. Однако на фоне общего раздражения действиями Белого дома государства все чаще пытаются выстраивать отношения друг с другом, несмотря на прежние противоречия.
По оценке политолога, мировая политика в ближайшей перспективе будет развиваться по модели формирования коалиций и контркоалиций. Он считает, что дальнейшее ухудшение отношений США с Китаем, Индией и странами Европы может привести к их сближению и попыткам совместно противостоять американскому влиянию, передает «Радиоточка НСН».
