Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за метеозондов с контрабандой
МИД Литвы передал временному поверенному Белоруссии ноту протеста в связи с появлением в литовском воздушном пространстве метеозондов с контрабандой, из-за которых вновь была приостановлена работа аэропорта Вильнюса. Об этом сообщает издание LRT.
В литовском внешнеполитическом ведомстве заявили, что рассматривают повторяющиеся инциденты как серьезные нарушения международного права со стороны Белоруссии. Вильнюс потребовал от Минска немедленно прекратить нарушения воздушного пространства и выполнять международные обязательства по контролю за государственной границей и воздушным пространством.
Глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил, что утром 28 января на территории Литвы были обнаружены восемь метеозондов с контрабандой. По его словам, правоохранительные органы задержали четырех человек.
Виткаускас отметил, что прошедшая ночь стала одной из самых интенсивных за весь год по числу подобных инцидентов, передает «Радиоточка НСН».
