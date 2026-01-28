От Chanel до IKEA: Зачем России параллельный импорт после снятия санкций
Георгий Остапкович в эфире НСН описал перспективы сохранения параллельного импорта в будущем мире без антироссийских санкций словами Наполеона.
Превращение параллельного импорта в постоянно действующий механизм не говорит о том, что Россия ставит крест на возвращении западных брендов, объяснил в интервью НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее заявил, что механизм параллельного импорта может стать постоянным, однако будет применяться избирательно. Остапкович пояснил, что это «ситуативное» решение, которое может быть изменено после отмены санкций.
«Сегодня Минэкономики поступают абсолютно правильно и справедливо, согласно существующей экономической ситуации. Как будут сниматься санкции, не знает ни один человек. Они могут продлиться еще два, три, пять или десять лет. Экономика живет ситуативно, сейчас это вполне логично. Когда закончатся санкции и возникнет новая геополитическая ситуация, будет совершенно другая экономическая траектория и другие регуляторные меры. Наверняка какие-то бренды вернутся, но пока я тенденции возврату не вижу. Тактически все делается правильно, а стратегические решения будут зависеть от геополитической ситуации», - указал эксперт.
По его мнению, параллельный импорт может частично сохраниться и после снятия с России западных санкций.
«Как говорил Наполеон, война план покажет. Посмотрим, какие бренды как будут возвращаться и на каких условиях. Все не вернутся. Если, условно, Chanel не вернется, будем делать параллельный импорт по Chanel. Если не вернется IKEA – будем ее товары по параллельному импорту закупать. Никаких проблем в этом нет, так полмира работает. Будут возвращаться, значит отменим весь параллельный импорт. Понятно, что логистика будет дороже, издержки, техподдержка, но никто же не помирал от этого. Все товары всегда доезжают. Для этого есть Казахстан, Армения и Турция, через которые проходят такие товары», - заключил собеседник НСН.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что многие западные автомобили стали недоступными для россиян, поскольку просел параллельный импорт.
