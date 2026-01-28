Превращение параллельного импорта в постоянно действующий механизм не говорит о том, что Россия ставит крест на возвращении западных брендов, объяснил в интервью НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее заявил, что механизм параллельного импорта может стать постоянным, однако будет применяться избирательно. Остапкович пояснил, что это «ситуативное» решение, которое может быть изменено после отмены санкций.