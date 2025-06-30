Звезда фильма «Вызов», актриса Юлия Пересильд и участник легендарного «Квартета И» Александр Демидов выступят со своими группами на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26–27 июля в столичном кинопарке «Москино».

За два дня на двух сценах фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» сыграют более 15 рок-групп, а также известные актеры. Гостей фестиваля ждут развлечения для всей семьи, а ведущие «НАШЕго Радио» проведут со зрителями увлекательные интерактивы.