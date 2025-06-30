От Демидова до Пересильд: Объявлены участники Киносцены фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
В первый день фестиваля на Киносцене помимо рокеров выступит Гоша Куценко и группа «ГК», во второй – ДЕМИДОВAND Александра Демидова и группа Юлии Пересильд «МАNДРАГОРА».
Звезда фильма «Вызов», актриса Юлия Пересильд и участник легендарного «Квартета И» Александр Демидов выступят со своими группами на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26–27 июля в столичном кинопарке «Москино».
За два дня на двух сценах фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» сыграют более 15 рок-групп, а также известные актеры. Гостей фестиваля ждут развлечения для всей семьи, а ведущие «НАШЕго Радио» проведут со зрителями увлекательные интерактивы.
На Киносцене 26 июля часовой сет отыграют симфонический оркестр «Глобалис», группа Casual, Elena Jaya (Елена Джая), группа «Ключевая», а также актер театра и кино Гоша Куценко со своей группой «ГК». 27 июля на этой сцене выступят группы «Ключи», TattooIn, «Гран-КуражЪ» и ДЕМИДОВAND Александра Демидова. Ну а кульминацией второго дня станет праздничный сет Юлии Пересильд и группы «МАNДРАГОРА».
«Я особенно рад, что на фестивале выступят как популярные рок-исполнители, так и звезды кино, которые стали нашими большими друзьями. У каждого из зрителей будет возможность выбрать самое интересное для себя. Такое созвездие талантов и разнообразие площадок создаст по-настоящему уникальную атмосферу. Обязательно приходите – вас ждет море улыбок и незабываемые впечатления!» – пригласил программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.
Летний фестиваль под открытым небом будет насыщен большим количеством развлечений для взрослых и детей: помимо концертов его гостей ждут тематические зоны и спортивные площадки, творческие мастер-классы, увлекательные настольные игры, аэрохоккей, дартс, гастрономическая зона с фудкортом и многое другое.
Ранее были объявлены хедлайнеры фестиваля - группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым, «Чайф» с Владимиром Шахриным и RADIO TAPOK. На Главной сцене фестиваля также выступят Найк Борзов, группы «ПилОт», F.P.G, «Крематорий», NAGART, «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ».
«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио», который впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
До кинопарка «Москино» можно добраться на бесплатных автобусах от метро «Саларьево» и «Теплый стан» или на общественном транспорте от метро «Ольховая».
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