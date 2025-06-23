Гоша Куценко и группа «ГК» выступят на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
Фестиваль сломал стереотипы, объединив в единое целое параллельные вселенные музыки и кино, сказал в эфире НСН Гоша Куценко, указав на особую энергетику кинопарка «Москино».
Актер Гоша Куценко и его группа «ГК» стал новым участником фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино».
За два дня под открытым небом выступят 15 рок-групп, которые займут главную сцену фестиваля. Вторая сцена соберет известных артистов, именно на ней выступит Куценко 26 июля. Гостей фестиваля ждут развлечения для всей семьи, при этом ведущие «НАШЕго Радио» проведут со зрителями увлекательные интерактивы.
«Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» наконец сломал стереотипы – обычно кино и музыка существуют параллельно, но здесь они станут частью единого целого, что мною, как киноактером, ещё как приветствуется! Очень часто за актёрской профессией стоит ещё и душа музыканта. Мне безумно нравится эта современная площадка кинопарка – я здесь снимался в шикарных проектах и знаю не понаслышке о царящей здесь особой творческой энергетике, которая заряжает и артистов, и зрителей. 26 июля с группой «ГК» мы разделим с вами эмоции, которые останутся в сердце навсегда. Здорово, что «НАШЕ Радио» вносит в этот праздник ещё больше своего рок-драйва», – отметил Куценко.
Со своей стороны, генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева указала на уникальность выступления музыкантов и актеров в рамках одного фестиваля.
«Я рада, что на нашей площадке выступят не только выдающиеся музыканты, но и любимые всеми популярные актёры, для которых музыка - важная часть творчества. Это будет настоящая кульминация искусства - когда НАША сцена объединит талантливых людей из разных сфер. Приходите на этот уникальный праздник музыки и вдохновения!» – пригласила Киселева.
Хедлайнерами фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» выступят группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров, а также группа RADIO TAPOK. В числе участников фестиваля Найк Борзов, «ПилОт», F.P.G, «Крематорий», NAGART, «ГУДТАЙМС», Костя Кулясов и «АнимациЯ» и симфонический оркестр «Глобалис».
Для гостей подготовлены спортивные зоны с динамичными играми, увлекательные настольные развлечения, аэрохоккей и дартс, а для самых маленьких посетителей – весёлые батуты, творческий аквагрим, образовательные мастер-классы. После активного отдыха можно подкрепиться в гастрономической зоне с разнообразным фудкортом.
«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» — впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
Добраться до фестиваля можно на бесплатном автобусе от станций метро «Теплый стан» и «Саларьево» ходит бесплатный автобус. Кроме того, до кинопарка «Москино» можно доехать от метро «Ольховая».
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