Гоша Куценко и группа «ГК» выступят на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

Актер Гоша Куценко и его группа «ГК» стал новым участником фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино».

За два дня под открытым небом выступят 15 рок-групп, которые займут главную сцену фестиваля. Вторая сцена соберет известных артистов, именно на ней выступит Куценко 26 июля. Гостей фестиваля ждут развлечения для всей семьи, при этом ведущие «НАШЕго Радио» проведут со зрителями увлекательные интерактивы.