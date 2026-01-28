С февраля 2026 года в России проиндексируют социальные выплаты и пенсии

С 1 февраля в России пройдет индексация около 40 социальных выплат, включая меры поддержки семей с детьми, инвалидов и ветеранов. Об этом в беседе с ОТР сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Повышение составит 5,6% и будет проведено автоматически.

Индексация затронет, в частности, материнский капитал, единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребенка, социальные доплаты и наборы социальных услуг. С февраля ежемесячные выплаты инвалидам первой группы увеличатся до 6157 рублей, инвалидам войны и участникам Великой Отечественной войны — до 8794 рублей. Выплаты ветеранам боевых действий составят 4839 рублей, участникам Великой Отечественной войны — 6596 рублей.

Что изменится в выплате алиментов на ребенка в 2026 году

Также вырастут отдельные страховые и компенсационные выплаты. Максимальная единовременная страховая выплата при травме на производстве или профзаболевании составит 163,6 тысячи рублей, предельный размер больничного — 503 тысячи рублей, максимальное пособие при утрате трудоспособности — 125,8 тысячи рублей в месяц. Денежная компенсация за набор социальных услуг увеличится до 1,8 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 февраля повышенные пенсии начнут получать отдельные категории пенсионеров. В частности, граждане, которым в январе исполнилось 80 лет, получат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в размере 9585 рублей, а также надбавку на уход в размере 1413,86 рубля, что в сумме увеличит пенсию почти на 11 тысяч рублей. Аналогичное повышение предусмотрено для пенсионеров с инвалидностью первой группы, а также для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ИндексацияПенсии

Горячие новости

Все новости

партнеры