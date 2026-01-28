С февраля 2026 года в России проиндексируют социальные выплаты и пенсии

С 1 февраля в России пройдет индексация около 40 социальных выплат, включая меры поддержки семей с детьми, инвалидов и ветеранов. Об этом в беседе с ОТР сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Повышение составит 5,6% и будет проведено автоматически.

Индексация затронет, в частности, материнский капитал, единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребенка, социальные доплаты и наборы социальных услуг. С февраля ежемесячные выплаты инвалидам первой группы увеличатся до 6157 рублей, инвалидам войны и участникам Великой Отечественной войны — до 8794 рублей. Выплаты ветеранам боевых действий составят 4839 рублей, участникам Великой Отечественной войны — 6596 рублей.