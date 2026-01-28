Юрист допустил освобождение пилота от выплат за посадку самолета в поле

Пилот Сергей Белов, совершивший вынужденную посадку самолета в поле в Новосибирской области, может избежать выплаты 119 миллионов рублей за повреждение воздушного судна. Такое мнение высказал юрист Артем Ананьев в комментарии NEWS.ru.

По его словам, при рассмотрении дела суд может учесть, что вред был причинен в состоянии крайней необходимости — для устранения опасности, угрожавшей жизни людей. Ананьев пояснил, что в подобных случаях ущерб считается меньшим по сравнению с теми последствиями, которые могли наступить при ином развитии событий. Хотя это не освобождает автоматически от обязанности возмещения убытков, суд вправе полностью или частично освободить пилотов от ответственности.