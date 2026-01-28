Юрист допустил освобождение пилота от выплат за посадку самолета в поле
Пилот Сергей Белов, совершивший вынужденную посадку самолета в поле в Новосибирской области, может избежать выплаты 119 миллионов рублей за повреждение воздушного судна. Такое мнение высказал юрист Артем Ананьев в комментарии NEWS.ru.
По его словам, при рассмотрении дела суд может учесть, что вред был причинен в состоянии крайней необходимости — для устранения опасности, угрожавшей жизни людей. Ананьев пояснил, что в подобных случаях ущерб считается меньшим по сравнению с теми последствиями, которые могли наступить при ином развитии событий. Хотя это не освобождает автоматически от обязанности возмещения убытков, суд вправе полностью или частично освободить пилотов от ответственности.
Юрист отметил, что ключевое значение будут иметь соотношение предотвращенного и причиненного вреда, реальность угрозы, а также отсутствие других способов ее устранения. Он подчеркнул необходимость тщательного изучения в суде материалов проверки и уголовного дела, которые должны подтвердить отсутствие ошибки и умысла со стороны экипажа.
Ананьев также указал, что выявленная в ходе проверки техническая неисправность самолета может стать основанием для привлечения к ответственности ремонтной компании или поставщика некачественного оборудования. Кроме того, он рекомендовал привлечь спасенных пассажиров и членов экипажа в качестве третьих лиц по делу, что, по его мнению, может повлиять на позицию суда, передает «Радиоточка НСН».
