Россиян предупредили о рисках налога на товары серого импорта

Введение нового налога на непродовольственные товары, ввозимые в Россию по схемам «серого импорта», может усилить социальную напряженность и привести к росту цен. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, дополнительные налоговые меры на фоне уже высокой налоговой нагрузки и расходов на жилищно-коммунальные услуги не являются оправданными, поскольку рост издержек в конечном итоге ложится на плечи обычных покупателей. Алешкин подчеркнул, что подобные решения могут негативно повлиять на уровень инфляции.

От Chanel до IKEA: Зачем России параллельный импорт после снятия санкций

Инициатива предполагает введение налога на крупные партии непродовольственных товаров, которые ввозятся в рамках трансграничной торговли и оформляются как некоммерческие поставки, что позволяет не уплачивать налог на добавленную стоимость. Предполагается, что новый налог не затронет частных лиц и мелкие покупки.

Сторонники предложения указывают, что такие схемы создают неравные условия для официальных импортеров и отечественных производителей, поскольку предприниматели, использующие «серый» импорт, получают конкурентное преимущество. Вместе с тем Алешкин отметил, что в условиях снижения нефтяных доходов государству следует искать источники пополнения бюджета в развитии промышленности, технологий и инноваций, а не за счет дополнительных налогов для потребителей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиИмпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры