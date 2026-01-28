Россиян предупредили о рисках налога на товары серого импорта

Введение нового налога на непродовольственные товары, ввозимые в Россию по схемам «серого импорта», может усилить социальную напряженность и привести к росту цен. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, дополнительные налоговые меры на фоне уже высокой налоговой нагрузки и расходов на жилищно-коммунальные услуги не являются оправданными, поскольку рост издержек в конечном итоге ложится на плечи обычных покупателей. Алешкин подчеркнул, что подобные решения могут негативно повлиять на уровень инфляции.