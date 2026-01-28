Россиян предупредили о рисках налога на товары серого импорта
Введение нового налога на непродовольственные товары, ввозимые в Россию по схемам «серого импорта», может усилить социальную напряженность и привести к росту цен. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, дополнительные налоговые меры на фоне уже высокой налоговой нагрузки и расходов на жилищно-коммунальные услуги не являются оправданными, поскольку рост издержек в конечном итоге ложится на плечи обычных покупателей. Алешкин подчеркнул, что подобные решения могут негативно повлиять на уровень инфляции.
Инициатива предполагает введение налога на крупные партии непродовольственных товаров, которые ввозятся в рамках трансграничной торговли и оформляются как некоммерческие поставки, что позволяет не уплачивать налог на добавленную стоимость. Предполагается, что новый налог не затронет частных лиц и мелкие покупки.
Сторонники предложения указывают, что такие схемы создают неравные условия для официальных импортеров и отечественных производителей, поскольку предприниматели, использующие «серый» импорт, получают конкурентное преимущество. Вместе с тем Алешкин отметил, что в условиях снижения нефтяных доходов государству следует искать источники пополнения бюджета в развитии промышленности, технологий и инноваций, а не за счет дополнительных налогов для потребителей, передает «Радиоточка НСН».
