Что будет с «Rendez-vous» после скандальной вечеринки и пожара в Куршавеле

Компании «Rendez-Vous» ничего не грозит, поскольку она сохраняет комфортную цену на продукты своей линейки, а для покупателей важно только это, а не репутация, рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН.



Здание бутика «Rendez-Vous» в Куршевеле, где проходил скандальный VIP-корпоратив российской обувной сети, сгорело, несмотря на то, что в тушении принимали участие более 140 пожарных. По данным французской прессы, несколько спасателей даже получили незначительные травмы. Причина пожара пока не установлена. В российских Telegram-каналах также сообщалось, что компания выводит деньги из России на кипрский офшор. Карпов усомнился, что последние новости приведут к краху бренда.