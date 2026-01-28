Что будет с «Rendez-vous» после скандальной вечеринки и пожара в Куршавеле
Компания находится в комфортном сегменте, а потребители не обращают внимание на ее репутацию, заявил НСН Андрей Карпов.
Компании «Rendez-Vous» ничего не грозит, поскольку она сохраняет комфортную цену на продукты своей линейки, а для покупателей важно только это, а не репутация, рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН.
Здание бутика «Rendez-Vous» в Куршевеле, где проходил скандальный VIP-корпоратив российской обувной сети, сгорело, несмотря на то, что в тушении принимали участие более 140 пожарных. По данным французской прессы, несколько спасателей даже получили незначительные травмы. Причина пожара пока не установлена. В российских Telegram-каналах также сообщалось, что компания выводит деньги из России на кипрский офшор. Карпов усомнился, что последние новости приведут к краху бренда.
«Я думаю, что бутики вряд ли уж прям закроются. Если кто-то считает, что они где-то в чем-то ошиблись, то можно их и проверить. С точки зрения бизнеса, компания работает, занимает определенное место на рынке. Люди поймут свои ошибки и сделают соответствующие выводы. Через какое-то время все просто забудется, никакого кардинального ребрендинга не будет. Большая часть потребителей даже не заметила большой скандал вокруг компании, так как тема коснулась достаточно узкого круга людей. С точки зрения внимания, покупателям все равно. Репутационные моменты важны для какого-то премиум-сегмента, а здесь будут смотреть на ценовые параметры. Если все устраивает, то никто бойкотировать бренд не будет», — отметил он.
Ранее бренд-стратег, маркетолог Александр Дяченко объяснил НСН, что будет с «Rendez-Vous» после скандального пресс-тура.
