Найк Борзов пообещал «огненную» программу на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
Найк Борзов заявил НСН, что запланировал убойное и рок-н-ролльное выступление, а также допустил, что на фестиваль приедет его дочь.
Рок-музыкант Найк Борзов заявил НСН, что подготовил особенный репертуар для выступления на музыкальном фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».
Фестиваль пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино». За два дня на сцене выступят 15 рок-групп, также гостям будут доступны встречи с актерами кино и множество развлечений для всей семьи, среди которых баскетбол, аэрохоккей, дартс, надувные батуты и аквагрим.
«Скорее всего, в моем выступлении будет такая фестивальная программа, убойная, огненная, рок-н-ролльная. Я сыграю и известные песни, и, может быть, что-то такое, что редко исполняется, но оно не менее прекрасное. У меня взрослая дочка, она, может быть, приедет, потому что она посещает фестивали в Москве, любит слушать мою музыку с друзьями. Мне будет интересно посетить новое место, локацию, с удовольствием погуляю там, где можно будет это сделать, учитывая, что все может быть перекрыто. Я думаю, что найду, чем заняться», — рассказал он.
Музыкант также анонсировал выход клипа и заявил, что после фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» поедет в большой тур по России.
«Скоро выйдет клип на песню «Полёт» из нового акустического альбома, который называется «N2O2АC25». Этот трек из альбома 2010 года «Изнутри». Мне всегда хотелось, чтобы на него был клип, но в то время этого сделать не получилось. Сейчас я перезаписал композицию в акустическом звучании, и она вошла в новый альбом, и мы сняли на нее клип. В главной роли сыграл Алексей Серебряков, получилось очень круто, прям такой мини-фильм, который уже скоро выйдет, в июне. Все лето у меня концерты, фестивали, а в конце августа начинается большой тур, который стартует с регионов. Выступления пройдут также в Москве и в Санкт-Петербурге, 29 ноября и 6 декабря соответственно. Это будут большие концерты со специальной программой, я думаю, что всем будет очень интересно и весело и это будут лучшие концерты в этом году вообще», — отметил Найк Борзов.
Оргкомитет фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» ранее объявил первых участников фестиваля: Найк Борзов, рок-группа ПилОт и панк-рокеры F.P.G. Хедлайнером станет группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым.
«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».
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