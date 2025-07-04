Группу звезды «Квартета И» ждет боевое крещение на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
На дебютном для группы ДЕМИДОВAND выступлении на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» прозвучит несколько новых композиций коллектива, также в ближайших планах коллектива — запись трека с Нонной Гришаевой, сказал НСН лидер группы Александр Демидов.
Для коллектива ДЕМИДОВAND выступление на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» станет дебютным, и музыканты подготовили публике сюрприз — несколько новых композиций из будущего альбома. Об этом НСН заявил лидер ДЕМИДОВAND, участник «Квартета И» Александр Демидов.
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет 26-27 июля. За два дня на нем выступят 15 рок-групп, которые займут главную сцену фестиваля. Тем временем вторая Киносцена соберет известных актеров, имеющих свои группы. Гостей фестиваля ждут развлечения для всей семьи, а ведущие «НАШЕго Радио» проведут со зрителями увлекательные интерактивы.
«Я вернулся в музыку, собрал совершенно новый состав музыкантов. Все ребята очень молодые, все выросли на моих фильмах, все очень настроены на работу над тем, что нас ждет впереди, потому что к своему 55-летию я хочу сделать концерты в “Останкино” и в “Гнезде глухаря”. Нашим боевым крещением будет работа с этим составом на фестивале “НАШИ В ГОРОДЕ”. Прозвучат несколько песен из старых альбомов, которых у меня три, и несколько новых композиций. Что еще будет на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», пока не могу предположить, поскольку я там впервые выступаю, посмотрим, какая будет публика, какая будет организация. Сейчас мы составляем райдер, прописываем бэк-вокал, репетируем с ребятами на студии. Ждем всех на нашем выступлении 27 июля в 14:00, а в 15:30 пройдет пресс-конференция», — сказал Демидов.
Собеседник НСН также рассказал о новой совместной работе с заслуженной артисткой России Нонной Гришаевой.
«Есть договоренность с Нонной Гришаевой 7 июля записать новую песню — мой голос уже записан, будем записывать ее голос. К сожалению, она не сможет быть на фестивале, но надеюсь, что эта песня попадет в ротацию “НАШЕго Радио”», — подытожил он.
На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» также выступят группы «Ленинград», «Чайф», Юлия Пересильд и ее коллектив «МАNДРАГОРА», RADIO TAPOK, актер театра и кино Гоша Куценко и «ГК», группы «Пилот», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Casual, Elena Jaya (Елена Джая), группы «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».
«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио», который впервые прошел в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
В этом году он пройдет в кинопарке «Москино». Туда легко добраться на общественном транспорте — от метро «Саларьево» и «Теплый стан» будет ходить бесплатный автобус, туда также можно доехать от метро «Ольховая».
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