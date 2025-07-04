Группу звезды «Квартета И» ждет боевое крещение на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

«Я вернулся в музыку, собрал совершенно новый состав музыкантов. Все ребята очень молодые, все выросли на моих фильмах, все очень настроены на работу над тем, что нас ждет впереди, потому что к своему 55-летию я хочу сделать концерты в “Останкино” и в “Гнезде глухаря”. Нашим боевым крещением будет работа с этим составом на фестивале “НАШИ В ГОРОДЕ”. Прозвучат несколько песен из старых альбомов, которых у меня три, и несколько новых композиций. Что еще будет на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», пока не могу предположить, поскольку я там впервые выступаю, посмотрим, какая будет публика, какая будет организация. Сейчас мы составляем райдер, прописываем бэк-вокал, репетируем с ребятами на студии. Ждем всех на нашем выступлении 27 июля в 14:00, а в 15:30 пройдет пресс-конференция», — сказал Демидов.

Собеседник НСН также рассказал о новой совместной работе с заслуженной артисткой России Нонной Гришаевой.

«Есть договоренность с Нонной Гришаевой 7 июля записать новую песню — мой голос уже записан, будем записывать ее голос. К сожалению, она не сможет быть на фестивале, но надеюсь, что эта песня попадет в ротацию “НАШЕго Радио”», — подытожил он.

На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» также выступят группы «Ленинград», «Чайф», Юлия Пересильд и ее коллектив «МАNДРАГОРА», RADIO TAPOK, актер театра и кино Гоша Куценко и «ГК», группы «Пилот», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Casual, Elena Jaya (Елена Джая), группы «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».