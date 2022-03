Не до развлечений. Западные музыканты отменяют свои концерты в России

Их шоу должны были состояться 5 июня 2022 в Москве и 7 июня в Санкт-Петербурге.

Сегодня стало известно, что легенда рока Игги Поп тоже отменил свое выступление на музыкальном фестивале Park Live в Москве летом 2022 года. Там же должна была выступить группы The Killers, Gorillaz, My Chemical Romance. Теперь уже известно, что поклонники не увидят своих кумиров на площадке. Да и сам фестиваль под большим вопросом.

Свои выступления в России также отменили Bring Me the Horizon, Khalid, OneRepublic, Girl in Red, Judas Priest, Måneskin.

Отменен и концерт британской рок-группы Franz Ferdinand, американская панк-рок группа Green Day не приедет в Россию, их концерт должен был состояться 29 мая.

Ряд российский музыкантов перенесли свои ближайшие концерты на неопределенный срок. В частности, о таком решении заявили Монеточка.

«Знаю, как важно найти источник спокойствия, но я не смогу им быть, не смогу говорить вам о том, что «жизнь продолжается», потому что для меня она не продолжается. Жизнь остановлена, и нужно много усилий и времени, чтобы восстановить её. Я буду делать это вместе с вами», - написала в своем посте в соцтеях о переносах дат российского тура.

Оксимирон отложил свои концерты в Москве и Санкт-Петербурге на непонятное. Рэпер объяснил, что не может развлекать людей в такое время.

"Я переношу свои большие шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределенный момент. Те, кто хотят, могут сдать билеты там же, где они их покупали. Я уверен, что вы меня поймете — я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро, и пока гибнут люди", - добавил артист.