Не до развлечений. Западные музыканты отменяют свои концерты в России
Концерты в Москве и Санкт- Петербурге отменили Green Day, The Killers, Игги Поп и ряд других исполнителей.
С 25 февраля западные музыканты массово заявляют об отмене своих концертов в России. Одними из первых о решении отменить концерты объявили участники группы Imagine Dragons. В своем Instagram артисты написали, что с «прискорбием сообщают об отмене концертов в России и на Украине».
«Наши мысли с Украиной и всеми остальными, страдающими от этой ненужной войны», - написали артисты.
Их шоу должны были состояться 5 июня 2022 в Москве и 7 июня в Санкт-Петербурге.
Сегодня стало известно, что легенда рока Игги Поп тоже отменил свое выступление на музыкальном фестивале Park Live в Москве летом 2022 года. Там же должна была выступить группы The Killers, Gorillaz, My Chemical Romance. Теперь уже известно, что поклонники не увидят своих кумиров на площадке. Да и сам фестиваль под большим вопросом.
Свои выступления в России также отменили Bring Me the Horizon, Khalid, OneRepublic, Girl in Red, Judas Priest, Måneskin.
Отменен и концерт британской рок-группы Franz Ferdinand, американская панк-рок группа Green Day не приедет в Россию, их концерт должен был состояться 29 мая.
Ряд российский музыкантов перенесли свои ближайшие концерты на неопределенный срок. В частности, о таком решении заявили Монеточка.
«Знаю, как важно найти источник спокойствия, но я не смогу им быть, не смогу говорить вам о том, что «жизнь продолжается», потому что для меня она не продолжается. Жизнь остановлена, и нужно много усилий и времени, чтобы восстановить её. Я буду делать это вместе с вами», - написала в своем посте в соцтеях о переносах дат российского тура.
Оксимирон отложил свои концерты в Москве и Санкт-Петербурге на непонятное. Рэпер объяснил, что не может развлекать людей в такое время.
"Я переношу свои большие шесть концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределенный момент. Те, кто хотят, могут сдать билеты там же, где они их покупали. Я уверен, что вы меня поймете — я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро, и пока гибнут люди", - добавил артист.
Проблемы и у российских деятелей культуры на Западе. Сегодня стало известно, что Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с Анной Нетребко. Об этом сообщил управляющий директор культурного учреждения.
Кроме того, Валерия Гергиева уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, говорится на сайте филармонии. «Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством», — сказал мэр Мюнхена Дитер Райтер.
Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил звезд российского шоу-бизнеса до понедельника определиться с четкой позицией по ситуации на Украине. По его словам, настал момент истины, когда страна либо «преодолеет вызовы», либо «потеряет себя».
Ранее работники концертно-театральной и музыкальной индустрии подписали открытое обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о прекращении военных действий на Украине. Обращение к главе государства подписали более семисот работников индустрии.
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